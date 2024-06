Diese Mannschaft fährt zur Airport Trophy in die Schweiz

Nach einem Lehrgang in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf geschwitzt warten drei Kracher auf die U20-Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger gastiert schon traditionell bei der Airport Trophy im schweizerischen Kloten, ist dort sogar Rekordsieger.

Ab Freitag geht es in der Nähe von Zürich gegen drei "echte Herausforderungen", wie Heuberger sagt: U19-Weltmeister Spanien, Frankreich und Gastgeber Schweiz. Alle vier Teams treffen sich ab 10. Juli bei der U20-EM im slowenischen Celje, wo Deutschland, Frankreich, aber vor allem Spanien zu den Medaillenkandidaten gehören.

Mit 21 Spielern war der Lehrgang vergangene Woche besetzt, nun geht es mit 17 Mann zunächst zur weiteren Vorbereitung ins badische Steinbach und dann in die Schweiz. In Warendorf stand für die DHB-Junioren bis vergangenen Freitag ein bunter Mix aus Athletik und handballspezifischem Training auf dem Programm. "Alle haben sehr gut mitgezogen, aber das erwarte ich auch so kurz vor einem wichtigen Turnier", sagte Heuberger, der nach zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen bei Lehrgängen und Testspielen in den vergangenen Monaten die gute Nachricht verkünden konnte: "Alle sind unverletzt und fit wieder abgereist".

In der Videoanalyse wurden mit Blick auf die EM die Stärken und Schwächen aus den beiden letzten Testspielen in Ungarn Mitte Mai (32:29, 26:27) aufgearbeitet. Zudem stand schon viel Kleingruppenarbeit auf dem Programm, nach zwei Wochen handballerischer Pause wurde erst einmal ein Fokus daraufgelegt, dass alle wieder ein Fitnesslevel erreichten. "Mit Spanien, Frankreich und der Schweiz haben wir nun echte Härtetests vor uns, die uns alles abverlangen und zeigen, wo wir mit Blick auf die EM stehen", sagt Heuberger.

Bei der EM in Slowenien, die teilweise live im Free-TV von Eurosport übertragen wird, warten nicht nur starke Vorrundengegner mit Portugal, Serbien und Außenseiter Griechenland, sondern auch ein komplizierter und zugleich herausfordernder Modus - nur der Gruppensieger und die beiden besten Zweiten qualifizieren sich für die Hauptrunde. Nach der Airport Trophy steht für die U20 vom 4. bis 9. Juli in Landshut der finale EM-Vorbereitungslehrgang an, eingebettet ist der letzte Test am 5. Juli gegen Italien.

Aufgebot der U20-Nationalmannschaft:

Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen)

Connar Battermann (TBV Lemgo)

Julian Buchele (Frisch Auf Göppingen)

Jarnes Faust (THW Kiel)

Tim Gömmel (HC Erlangen)

Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen)

Leif Haack (HSG Ostsee)

Fritz Haake (SC Magdeburg)

Frederik Höler (Füchse Berlin)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen)

Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang)

Henri Pabst (THW Kiel)

Anton Preußner (Füchse Berlin)

Florian Scheerer (ASV Hamm Westfalen)

Nicholas Schley (Füchse Berlin)

Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen)

Marvin Siemer (Füchse Berlin)

Spielplan Airport-Tropy, Kloten/SUI