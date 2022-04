"Diese imaginäre Marke" ist für den Jahn wichtig, aber ...

Jahn Regensburg hat das Donau-Derby gegen den zuletzt wieder siegreichen und noch kämpfenden FC Ingolstadt (3:2 gegen Aue) vor der Brust. SSV-Coach Mersad Selimbegovic ruft deswegen auch die Fans auf - und geht nach eigener überstandener Krise weiter als Leitfigur voran.

Auch wenn der SSV Jahn Regensburg in der ersten Saisonhälfte die Überraschungsmannschaft schlechthin war, seither aber immer mehr den Kontakt nach oben verloren hat, so ist Mersad Selimbegovic mit dem Gesamteindruck seiner Mannschaft dennoch zufrieden.

Vor allem, weil seine Schützlinge die Winter-Krise mit zwischenzeitlich nur noch äußerst mageren sieben Punkten aus 13 Spielen gemeistert haben. Zuletzt sprangen mit einem 1:1 in Karlsruhe, 1:0 gegen Paderborn und 1:1 in Hannover gute Resultate heraus. Beim letzten Spiel hat es das Remis sogar trotz eines frühen Platzverweises gegen Carlo Boukhalfa (27. Minute) gegeben, weil das Team leidenschaftlich gekämpft hat nachher.

37 Punkte haben die Oberpfälzer so schon gesammelt - und schon am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Derby gegen Schlusslicht Ingolstadt die Chance, die 40-Punkte-Marke zu knacken. "Das wäre ein super Zeitpunkt, das Ganze gemeinsam fix zu machen", hat dazu etwa Aushilfskapitän Benedikt Saller nach dem Remis in Hannover gesagt.

"Hut ab" vor Ingolstadt

Zumal ein Sieg am Freitag eben auch die Krönung nach der gemeisterten sportlichen Krise mit zwischenzeitlich neun Pleiten aus zwölf Ligaspielen wäre. In besagter Negativphase sind die Jahn-Verantwortlichen aber stets auch ruhig geblieben. "Für mich ist Mersad ein Garant dafür, dass wir die Liga halten und diese in den letzten Jahren gehalten haben. Die Trainerfrage ist überhaupt nicht zu stellen", hat dazu passend etwa Präsident Hans Rothammer mitten in der Krise gesagt.

Selimbegovic selbst ("Wir haben zwar oft verloren, aber wir waren nur selten schlecht") zeigt sich bei all dieser Rückenstärkung auch weiterhin zielstrebig. Deswegen visiert der Coach nicht nur den Dreier am Freitag an: "Diese imaginäre Marke ist wichtig, aber es ist bei Weitem nicht das Ende. Man kann auch mit 40 Punkten noch Relegation spielen."

Im Donau-Derby setzt der Trainer zudem auch auf das Publikum. Rund 12.000 Zuschauer werden erwartet. "Wir freuen uns riesig, dass ohne Beschränkungen das Stadion nahezu ausverkauft ist. Die Fans können den Beitrag dazu leisten, dass wir die letzten Prozent rausholen." Und die werden nach seiner Einschätzung notwendig sein, da der abgeschlagene Tabellenletzte nicht einfach so aufgeben wird: "Diese Mannschaft kann viel mehr. Höchster Respekt, dass sie trotz ihrer Lage alles reinschmeißen. Hut ab!"