Diese Handball-Weltstars hören im Sommer auf

An diesem Mittwoch gibt Mikkel Hansen wohl sein Karriereende im Sommer bekannt. Der Handball würde in diesem Fall eines seiner bekanntesten Gesichter verlieren. Und der Däne wäre nicht der einzige Weltstar, der demnächst aufhört. handball-world hat die fünf größten Stars aufgelistet, doe vor dem Abschied vom Parkett stehen.

Nikola Karabatic: Der vielleicht Größte aller Zeiten? Allein ein Blick auf seinen Trophäenschrank bestätigt diesen Eindruck. Karabatic hat alles gewonnen - und das mehrfach: Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger - im Lebenslauf des 39-Jährigen stehen alle großen Titel. Schon im vergangenen Sommer hatte er angekündigt, dass nach den Olympischen Spielen in seiner Heimat Schluss ist. Ein besseres Ende könnte es für ihn wohl kaum geben.

Andy Schmid: Kurz nach der Europameisterschaft Ende Januar hatte Schmid sein sofortiges Karriereende bekanntgegeben. So viele Pokale wie im Schrank von Karabatic stehen bei ihm zuhause zwar nicht, dennoch zählte der Schweizer viele Jahre zu den weltbesten Spielmachern. In seinem letzten Spiel für die Schweiz krönte er sich zudem zum Rekordtorschützen seines Landes. Mittlerweile trainiert er die Nationalmannschaft. Der 40-Jährige bleibt dem Handball also erhalten.

Uwe Gensheimer: Nach seiner langen Verletzungspause wartet die Bundesliga noch immer auf das Comeback des langjährigen Nationalmannschaftskapitäns. Immerhin: Es dürfte schon bald so weit sein, die Fans können sich in seinen letzten Spielen also nochmal auf ein paar seiner legendären Trickwürfe freuen. Im Sommer macht der Wurfspezialist dann Schluss und wechselt auf die Position des Sportlichen Leiters bei den Rhein-Neckar Löwen.

Vincent Gerard: Seine Zeit beim THW Kiel war ein gegenseitiges Missverständnis, dennoch war Vincent Gerard einige Jahre der sichere Rückhalt der französischen Nationalmannschaft sowie von Paris Saint-Germain. Mit Paris und den Franzosen gewann der Torhüter etliche Titel, im Sommer hört er ebenfalls auf. Ob mit oder ohne Olympische Spiele hatte er zunächst offen gelassen - und dürfte auch von der Nominierung abhängen.

Mikkel Hansen: Es sieht alles danach aus, dass an diesem Mittwoch auch der dreifache Welthandballer das Ende seiner Laufbahn im nächsten Sommer bekanntgibt. Auf Nationalmannschaftsebene hat Hansen alles gewonnen, nur der größte Titel im Vereinshandball fehlt ihm bislang: die Champions League. Aber wer weiß, vielleicht wird es mit Aalborg Handbold ja in diesem Sommer in Köln noch was. Es wäre jedenfalls das passende Ende einer großen Karriere.