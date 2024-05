Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Am heutigen Samstag könnte sich im Bundesliga-Tabellenkeller schon alles entscheiden - und Eintracht Frankfurt den sechsten Platz absichern. Rechenspiele vor dem 33. Spieltag.

Der sechste Platz in der Bundesliga könnte in dieser Saison so lukrativ werden wie nie. Gewinnt Borussia Dortmund die Champions League, wird in der Liga aber nur Fünfter, darf auch der Tabellensechste in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten - als sechster deutscher Starter. Derzeit sieht alles danach aus, dass Eintracht Frankfurt diesen Platz erobert, der mindestens zur Europa-League-Teilnahme berechtigt. Schon am 33. Spieltag können die Hessen ihn absichern:

Eintracht Frankfurt wird sicher Tabellensechster ...

... bei einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

... bei einem Remis in Gladbach, wenn parallel Freiburg nicht gegen Heidenheim und Hoffenheim nicht in Darmstadt gewinnt.

... bei einer Niederlage in Gladbach, wenn parallel Freiburg gegen Heidenheim verliert und Hoffenheim nicht in Darmstadt gewinnt.

Im Tabellenkeller wird noch der zweite Direktabsteiger nach dem SV Darmstadt 98 gesucht - und scheint im 1. FC Köln bereits gefunden zu sein. Die Elf von Trainer Timo Schultz braucht bei fünf Punkten Rückstand ein Wunder, um sich noch in die Relegation zu retten. Die Lage im Kampf um den Klassenerhalt:

Der 1. FC Köln steigt direkt ab ...

... bei einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin.

... bei einem Remis gegen Union Berlin.

Der 1. FSV Mainz 05 muss sicher in die Relegation ...

... bei einer Niederlage am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund, wenn Köln gegen Union verliert.

Union Berlin schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg in Köln, wenn Mainz gegen Dortmund verliert.

Borussia Mönchengladbach schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg gegen Frankfurt.

... bei einem Remis gegen Frankfurt, wenn Mainz nicht gegen Dortmund gewinnt oder - bei einem Mainzer Sieg - Union in Köln verliert.

... bei einer Niederlage gegen Frankfurt, wenn Mainz gegen Dortmund verliert.

Der VfL Bochum schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Leverkusen.

... bei einem Remis gegen Leverkusen, wenn Mainz nicht gegen Dortmund gewinnt oder - bei einem Mainzer Sieg - Union in Köln verliert.

... bei einer Niederlage gegen Leverkusen, wenn Mainz gegen Dortmund verliert.