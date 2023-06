Diese Entscheidungen fallen am letzten Spieltag der Ligue 1

Während die Meister-Frage seit vergangener Woche geklärt ist, stehen einige Entscheidungen am letzten Spieltag der Ligue-1-Saison noch aus - und ein PSG-Spieler ist dann doch mittendrin.

Wer qualifiziert sich für Europa?

Die Champions-League-Plätze sind bereits vergeben. Meister Paris St. Germain und Überraschungsteam RC Lens haben sich sicher für die Königsklasse qualifiziert, Olympique Marseille wird als Dritter in die Qualifikation gehen. Dahinter geht es allerdings extrem eng zu. Lille OSC, Stade Rennes und die AS Monaco spielen im Fernduell die weiteren Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben aus: Der Vierte geht gemeinsam mit Pokalsieger Toulouse in die Europa League, der Fünfte qualifiziert sich für die Europa Conference League, der Sechste geht ganz leer aus - und da die drei Teams in der Tabelle nur ein Punkt trennt, ist für alle drei noch jede Konstellation möglich.

Ex-Meister Lille hält als Vierter mit einem Punkt Vorsprung auf Rennes und Monaco alle Trümpfe in der Hand, würde sich mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim bereits abgestiegenen Team aus Troyes sicher in die Europa League schießen. Rennes (in Brest) und Monaco (gegen Toulouse) liegen mit einem Zähler weniger direkt dahinter, spielen jeweils gegen bereits gesicherte Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Die Monegassen um Alexander Nübel und Kevin Volland, momentan punktgleich mit Rennes, sind aufgrund des schwächeren Torverhältnisses auf einen Patzer der Konkurrenz angewiesen, um sich noch für Europa zu qualifizieren.

Jetzt den letzten Spieltag der Ligue 1 durchrechnen!

Eine eher theoretische Chance auf eine Qualifikation für Europa hat außerdem noch Olympique Lyon. Der einstige Serienmeister liegt drei Punkte hinter Monaco und Rennes, müsste also auf Niederlagen beider Teams hoffen, sein eigenes Auswärtsspiel in Nizza gewinnen und zusätzlich neun Tore auf Rennes aufholen. Sollte dies tatsächlich gelingen, wäre Lyon für die Conference League qualifiziert.

Wer steigt ab?

Das abgeschlagene Trio aus Angers, Ajaccio und Troyes steht bereits seit mehreren Wochen als Absteiger fest. Weil die Ligue 1 allerdings nach dieser Saison von 20 auf 18 Teams verkleinert wird, muss in dieser Saison noch ein viertes Team den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dabei wird es entweder den letztjährigen Pokalsieger FC Nantes oder Aufsteiger AJ Auxerre treffen.

Bei zwei Punkten Rückstand ist Nantes zum Siegen gezwungen, hat aber mit dem Heimspiel bei Schlusslicht Angers eine auf dem Papier sehr machbare Aufgabe vor sich. Sollte das Ex-Team von Bundesliga-Topscorer Randal Kolo Muani diese bewältigen, dürfte Auxerre maximal einen Punkt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Lens holen - alles andere als ein unwahrscheinliches Szenario, das Spannung verspricht.

Wer wird Torschützenkönig?

Hier könnte es historisch werden. Viermal in Folge hat Kylian Mbappé als bester Torschütze der Ligue 1 abgeschlossen - wobei er sich den Titel in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 mit Wissam Ben Yedder teilte. Fünfmal Torschützenkönig wurden in der Historie der Liga nur Carlos Bianchi, Delio Onnis und Jean-Pierre Papin. Mbappé könnte zu diesem Trio aufschließen, fünf Titel in Serie hatte nur Papin (1988 - 1992) geschafft.

Der PSG-Torjäger liegt vor dem letzten Spieltag mit 28 Toren in der Pole Position, hat allerdings nur einen Treffer Vorsprung auf Lyons Routinier Alexandre Lacazette (27), der in seiner ersten Phase bei OL 2014/15 ebenfalls bereits Torschützenkönig der Ligue 1 war. Minimale Chancen hat bei einem Sahnetag auch noch Lille-Angreifer Jonathan David (24).