Diese Ehe hielt nur 90 Minuten: Schuchardt ist nicht mehr Trainer des 1. FC Bocholt

Das ging fix: Der 1. FC Bocholt und sein erst in der Winterpause verpflichteter Trainer Sven Schuchardt trennen sich nach einem Spiel bereits wieder.

Sven Schuchardt ist nicht mehr Trainer des 1. FC Bocholt. Der 50-Jährige wurde erst Mitte Dezember 2022 als neuer Trainer präsentiert. Grund für die schnelle Trennung ist weniger das 0:1 zum Jahresauftakt gegen Fortuna Köln, sondern vielmehr seien nach Mitteilung des FCB "unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Ausrichtung" zu Tage getreten, weswegen Schuchardt am Freitag nach einem Gespräch mit der Vereinsführung sein Amt zur Verfügung gestellt hat.

Wie schon vom 8. August bis zur Winterpause wird der Sportliche Leiter Marcus John zurück auf die Bank kehren und bis Saisonende das Traineramt in Doppelfunktion weiterführen.

Präsident Ludger Triphaus erklärt in einer Meldung: "Der Verein befindet sich in einer schwierigen sportlichen Situation und wir müssen zugleich Schritt für Schritt professioneller werden. Umso wichtiger ist es dabei, alle mit ins Boot zu nehmen und eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Deshalb haben wir im Anschluss an unser Gespräch Sven Schuchardts Rücktrittsangebot angenommen." Hinsichtlich der restlichen Saison ist Triphaus überzeugt "mit Marcus den für unseren Verein so wichtigen Klassenerhalt zu schaffen".