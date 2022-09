Diese Champions-League-Spiele überträgt nur Prime Video live

An diesem Dienstag beginnt die Champions-League-Gruppenphase 2022/23. Prime Video überträgt pro Spieltag eine Partie exklusiv live. Welche?

Wie in der vergangenen Saison zeigt DAZN in Deutschland fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2022/23 live und in der Konferenz. Pro Spieltag aber hat Prime Video an jedem Dienstag das exklusive Übertragungsrecht an einer Paarung. Diese Spiele wählte der Amazon-Sender in der Gruppenphase aus:

1. Spieltag:

6. September: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen (18.45 Uhr)

2. Spieltag:

13. September: FC Bayern - FC Barcelona (21 Uhr)

3. Spieltag:

4. Oktober: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (21 Uhr)

4. Spieltag:

11. Oktober: Borussia Dortmund - FC Sevilla (21 Uhr)

5. Spieltag:

25. Oktober: Borussia Dortmund - Manchester City (21 Uhr)

6. Spieltag:

1. November: FC Bayern - Inter Mailand (21 Uhr)

Alle anderen Paarungen sind exklusiv bei DAZN zu sehen. Auf den kicker-Kanälen finden Sie wie immer ausführliche LIVE!-Ticker zu allen Champions-League-Spielen.