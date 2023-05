Diese Bayern-Mannschaft ist am Ende

Borussia Dortmund muss noch durch die sperrangelweite Tür zur Deutschen Meisterschaft gehen. Unabhängig davon hatte der Samstagabend für den FC Bayern apokalyptische Ausmaße. Das 1:3 gegen RB Leipzig zeigte deutlich: Diese Mannschaft ist am Ende. Ein Kommentar von Frank Linkesch

Ideenlos, hilflos, wehrlos: Nach starken 30 Anfangsminuten inklusive Führungstor klappte der FC Bayern in sich zusammen, fand keine Antwort gegen einen sehr guten Gegner aus Leipzig. "Wir sind gefestigter als man denkt", hatte Thomas Müller noch vor einer Woche nach dem 6:0 gegen Schalke geglaubt. Er irrte. Vielmehr fand der schon länger anhaltende Abwärtstrend am 33. Spieltag seinen vorläufigen Tiefpunkt. Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel ist spätestens jetzt verpufft.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic kann noch so oft gebetsmühlenartig betonen, dass er an die Mannschaft glaube, diese stark genug sei. Die für den Rekordmeister bittere Wahrheit lautet: In dieser Zusammensetzung hat sie keine Zukunft. Es mangelt auf dem Feld nicht erst seit Samstag eklatant an Führungspersönlichkeiten, die die Mannschaft mitreißen, die vorangehen, wenn es nicht läuft. Viel zu oft kollabierte das Team in dieser Saison bei Widerständen in Form von Gegentoren und Rückständen. "Mia san Mia"? Das war einmal. "Mia san nimmer" wäre aktuell passender.

Im Kader tummelt sich zu viel Mittelmaß

Wo noch vor knapp drei Jahren Lewandowski, Thiago, Alaba, Boateng oder der noch verletzte Neuer für Qualität standen, davor Ribery und Robben und viele andere, tummelt sich gemessen an Bayern-Maßstäben und -Ansprüchen viel zu viel Mittelmaß im Kader, ist dieser nicht stimmig zusammengestellt. Große Namen allein ergeben keine große Mannschaft, die Mischung macht’s.

Die Generation Kimmich, Goretzka, Sané oder Gnabry steht in der Nationalmannschaft für sportliches Mittelmaß auf internationaler Bühne, den FC Bayern bringen sie ohne die erwähnten früheren Stars auch nicht voran.

Wer den Blick von Ehrenpräsident Uli Hoeneß kurz vor dem Abpfiff auf der Tribüne einfing, der ahnt, dass sich beim FC Bayern nach dieser Saison vieles ändern muss und wird. Das fängt auf der Vorstandsebene an und hört bei der Mannschaft auf. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob den Bayern am Ende doch der Titel in den Schoß gelegt wird.