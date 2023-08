Diese 32 Teams sind für die Europa Conference League qualifiziert

Mit wem hat Eintracht Frankfurt in der neuen Europa-Conference-League-Saison das Vergnügen? Nun stehen alle 32 Teilnehmer fest.

Die Rechnung wird fortgeführt: In der Champions League sind in diesem Jahr mit Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin vier Teams vertreten, die Hälfte in der Europa League mit dem SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen, davon die Hälfte in der Europa Conference League - nämlich nur Eintracht Frankfurt.

Der Pokalfinalist der Vorsaison hatte in den Play-offs einige Mühe mit Levski Sofia, ließ dem enttäuschenden 1:1 im Hinspiel aber einen 2:0-Heimsieg folgen, sodass die Bundesliga auch in der Conference-League-Gruppenphase 2023/24 vertreten sein wird. In Abwesenheit des streikenden Randal Kolo Muani hatte sich Joker Jessic Ngankam am Donnerstagabend zum Helden im Waldstadion aufgeschwungen.

Legia siegt im Elfmeterschießen

Den größten Block an Mannschaften stellt die belgische Liga, die mit KAA Gent, KRC Genk und Club Brügge gleich drei Teams ins Rennen schicken wird. Aus der Premier League ist lediglich Aston Villa vertreten, aus der Ligue 1 nur Lille OSC - aus La Liga sogar gar keine Mannschaft. Besonders bitter dabei: CA Osasuna, das sogar vor dem CAS um die Teilnahme an den Play-offs kämpfen musste, scheiterte denkbar dramatisch an Club Brügge. Der La-Liga-Vertreter führte nach der 1:2-Hinspielniederlage bis zur 72. Minute in Belgien mit 2:0, ehe ein Doppelschlag die Hoffnungen zunichtemachte.

Noch eine Spur spektakulärer machten es Legia Warschau und der FC Midtjylland. Dem 3:3 in Dänemark folgte ein 1:1 im Rückspiel, sodass eine Entscheidung im Elfmeterschießen gefunden werden musste - die Polen setzten sich dabei mit 6:5 durch.

Gonzalez rettet Vorjahresfinalist Florenz in die Gruppenphase

Mit Fenerbahce und Besiktas sind in der Gruppenphase auch zwei türkische Klubs am Start, Galatasaray hatte bereits am Dienstag sogar die Qualifikation für die Champions League geschafft. Eine Rechnung "offen" mit dem Wettbewerb hat noch die AC Florenz. Der Vorjahresfinalist (1:2 gegen West Ham United) hatte das Hinspiel bei Rapid Wien mit 0:1 verloren, um den Spieß am Donnerstag umzudrehen. Doppeltorschütze beim 2:0-Erfolg war der ehemalige Stuttgarter Nicolas Gonzalez. Den zweiten Treffer hatte der Argentinier erst in Minute 90 per Elfmeter erzielt.

Diese 32 Teams sind 2023/24 in der Europa Conference League dabei:

Deutschland: Eintracht Frankfurt

England: Aston Villa

Frankreich: Lille OSC

Finnland: HJK Helsinki

Norwegen: FK Bodö/Glimt

Island: UMF Breidablik Kopavogur

Belgien: KAA Gent, KRC Genk, Club Brügge

Tschechien: Viktoria Pilsen

Türkei: Fenerbahce, Besiktas

Niederlande: AZ Alkmaar

Griechenland: PAOK Saloniki

Polen: Legia Warschau

Kosovo: KF Ballkani Suhareka

Ungarn: Ferencvaros Budapest

Kasachstan: FC Astana

Slowakei: Spartak Trnava, Slovan Bratislava

Italien: AC Florenz

Israel: Maccabi Tel Aviv

Dänemark: FC Nordsjaelland

Slowenien: Olimpija Ljubljana

Ukraine: Sorja Luhansk

Färöer: Klaksvik Itrottarfelag

Kroatien: Dinamo Zagreb

Serbien: Cukaricki Belgrad

Bulgarien: Ludogorez Rasgrad

Schweiz: FC Lugano

Schottland: FC Aberdeen

Bosnien-Herzegowina: Zrinjski Mostar