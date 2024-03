Diese 20 Spielerinnen kämpfen um das Ticket für EM- und Olympia-Qualifikation

Ein Team, zwei Ziele: Bundestrainer Markus Gaugisch hat den Kader für den Abschluss in der EM-Qualifikation sowie das Turnier der Olympia-Qualifikation bekannt gegeben. Die 20 Spielerinnen werden um Kampf um die zwei Tickets sechs Spiele bestreiten.

Emily Bölk und Alina Grijseels führen das DHB-Team in der Qualifikation an. Marco Wolf

Bundestrainer Markus Gaugisch hat den Kader für die letzten Spiele der EM-Qualifikation sowie die Olympia-Qualifikation bekannt gegeben. Angeführt wird das Aufgebot vom Kapitäninnen-Duo Emily Bölk und Alina Grijseels; alle nominierten Spielerinnen standen auch in der ersten Lehrgangswoche Ende Februar im deutschen Aufgebot.



"Wir vertrauen dem Kader, mit dem wir in den vergangenen Monaten an unserer Entwicklung gearbeitet haben, denn wir befinden uns im Prozess der Weiterentwicklung", sagt Bundestrainer Gaugisch. "Mit den 20 eingeladenen Spielerinnen stellen wir eine entsprechende Breite im Kader her und forcieren zudem den Konkurrenzkampf. Wir wollen auf bekannten Dingen aufbauen, sodass wir sie in den Spielen wettkampfstabil auf höchstem Niveau zeigen können."



In der ersten Lehrgangswoche, die am Ostermontag, 1. April, in Heidelberg startet, stehen für die deutsche Auswahl die letzten drei Partien in den EHF EURO Qualifiers auf dem Programm. Den Auftakt bildet die Partie gegen die Ukraine am Donnerstag, 4. April (Anwurf: 19 Uhr), es folgen die zwei abschließenden Spiele gegen Israel (Samstag, 6. April, 17 Uhr sowie Sonntag, 7. April, 18 Uhr). Gespielt wird im SNP dome in Heidelberg.



Nach drei Spielen rangiert das DHB-Team auf dem ersten Platz der Qualifikationsgruppe 2. Für die endgültige Qualifikation für die EHF EURO 2024 in Ungarn, der Schweiz und Österreich (28. November bis 15. Dezember) fehlt der Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch ein Zähler aus drei Partien.

Unmittelbar im Anschluss geht es für das deutsche Team nach Neu-Ulm und startet ab Montag, 8. April, ihre Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation. Dort wartet in der ratiopharm arena in Neu-Ulm zum Turnierauftakt am Donnerstag, 11. April, Slowenien (Anwurf: 17.45 Uhr). Es folgen weitere Partien gegen Montenegro (Samstag, 13. April, 14.15 Uhr) und Paraguay (Sonntag, 14. April, 13.30 Uhr). Die besten zwei Mannschaften dieses Viererturniers qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Paris.

"Die Qualifikation für die EHF EURO Qualifiers ist ein wichtiges Zwischenziel, was wir seriös abhaken wollen", sagt Gaugisch. "Klar ist aber auch, dass wir vor allem in der zweiten Woche auf den Punkt liefern müssen. So werden wir auch die erste Woche bestreiten, dass wir vor allem für die beiden Knallerspiele gegen Slowenien und Montenegro gewappnet sind. In den zwei Partien wollen wir, individuell wie auch als Mannschaft, die maximale Leistung abrufen und unseren großen Traum Olympia wahr machen."

Kader Olympia-Qualifikation

Tor:

Katharina Filter (Brest Bretagne Handball/FRA)

Sarah Wachter (Borussia Dortmund)

Dinah Eckerle (Thüringer HC)

Feld:

Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim)

Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund)

Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/ROU)

Maren Weigel (TuS Metzingen)

Alina Grijseels (Metz Handball/FRA)

Annika Lott (Thüringer HC)

Mareike Thomaier (Bayer 04 Leverkusen)

Xenia Smits (SG BBM Bietigheim)

Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/HUN)

Mia Zschocke (Ramnicu Valcea/ROU)

Toni-Luisa Reinemann (VfL Oldenburg)

Antje Döll (SG BBM Bietigheim)

Johanna Stockschläder (Thüringer HC)

Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe)

Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/ROU)

Lisa Antl (Borussia Dortmund)

Julia Behnke (TuS Metzing