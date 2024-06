Diese 20 Spieler:innen vertreten Deutschland bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft

Am Dienstag starten die Beachhandball-Weltmeisterschaften in China. Die Bundestrainer Marten Franke (Männer) und Alexander Novakovic (Frauen) haben jeweils zehn Spieler:innen nominiert. Die Kader auf einen Blick.

Wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag im "Duell der Weltmeister" gegen Griechenland (Titelgewinn: 2018) in die Beachhandball-Weltmeisterschaft startet, kann Bundestrainer Alexander Novakovic auf eine gewisse EM-Erfahrung bauen. Zwar fehlen in Katharina Filter und Lena Klingler zwei Stützen des Triumphs von 2022, doch immerhin sechs Spielerinnen standen damals schon im Kader.

Die Kapitäninnen Kirsten Walter und Lucie Kretzschmar, Spezialistin Michelle Schäfer, Linkshänderin Amelie Möllmann sowie Belen Gettwart und Isabel Kattner bilden das Gerüst der diesjährigen WM-Mannschaft. Carolin Hübner, die sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann, war bei den World Games 2022 und der Europameisterschaft 2023 bereits dabei; Abwehrspezialistin Julia Drachsler gehörte im vergangenen Jahr ebenfalls zu den Europameisterinnen.

Torhüterin Nele Kurzke tritt in die großen Fußstapfen von Katharina Filter, die aufgrund der Olympischen Spiele in Paris auf die Beachhandball-WM verzichtet. "Einen besseren Grund bei uns zu fehlen, gibt es nicht", freut sich Novakovic für Filter (zum Interview). Kurzke war bereits im vergangenen Jahr bei den European Games dabei, wo die deutschen Frauen Bronze holten.

Da keine Nachnominierungen während des Turniers möglich sind, ist es natürlich ein Risiko, nur eine Torhüterin dabei zu haben. "Nur eine haltende Torfrau zu nominieren, bringt uns den Vorteil, variabler im Angriff zu sein und für die Abwehr eine vierte Spielerin zu haben", erklärt Novakovic. "Diese Möglichkeit, allen Spielerinnen eine Belastungspause geben zu können, überwiegt das Risiko." In den vergangenen Jahren habe man "beste Erfahrungen damit gemacht".

Kurzke ist mit 34 Jahren die älteste Spielerin im Aufgebot von Novakovic und seinem Co-Trainer Hendrik Sander. Die jüngste Spielerin steht ebenso wie die Torhüterin vor ihrem ersten großen Turnier: Offensivspielerin Dilayla Alarslan ist gerade einmal 16 Jahre alt. "Sie hat letztes Jahr schon tolle Momente auf der Global Tour gehabt, ihr gehört die Zukunft", ist Novakovic von der Qualität des Top-Talents überzeugt und betont: "Es ist eine ganz, ganz große Auszeichnung, dass wir sie leistungsgerecht und verdient mitnehmen." Alarslan empfahl sich über ihre Leistungen in der Jugend-Nationalmannschaft und bei den German Beach Open für die Nationalmannschaft

Auch Franke nimmt nur einen Torwart mit

Auch Männer-Bundestrainer Marten Franke hat in Spezialist Robin John und Linkshänder Tim Krauth zwei Debütanten dabei. John bestritt in der Vorbereitung seine ersten Länderspiele, Krauth sammelte unter Franke immerhin bereits Erfahrung bei einer Jugend-Europameisterschaft. "Beide haben noch einmal wirklich Fortschritte gemacht", lobte Franke im Interview mit Blick auf den letzten Vorbereitungslehrgang vor der WM.

Ebenso wie Novakovic hat sich auch Franke für einen Torwart entschieden: Moritz Ebert, seiner Nummer Eins von der letzten Europameisterschaft und Jugend-Europameister von 2018. "Wir gehen in diesem Punkt ein bisschen All-In, denn wir wollen einen zweiten Entscheider auf der Mitte mitnehmen", begründet Franke den Verzicht auf einen zweiten Keeper. So können sich Kapitän Stefan Mollath und Lars Zelser, der 2022 zum "Most Valuable Player" bei der U17-Weltmeisterschaft gekürt wurde, die Verantwortung teilen.

Zwar haben neben Zelser auch Angreifer Lennart Liebeck und Defensivspezialist Lauro Pichiri vor zwei Jahren schon die Jugend-Weltmeisterschaft gespielt, doch im Aktivenbereich ist es für ebenso wie für alle Mitspieler die erste Weltmeisterschaft. Die Wettkämpfe finden vom 18. bis 23. Juni in Pingtan (China) statt; alle Spiele können in Deutschland über den Livestream der IHF (IHF Competitions - YouTube) verfolgt werden.

WM-Kader Männer-Nationalmannschaft

Acht Vize-Europameister und zwei Debütanten: Auf diese zehn Spieler setzt Bundestrainer Marten Franke für die Beachhandball-Weltmeisterschaft in China.

Torwart

Moritz Ebert

Defensive

Severin Henrich

Lauro Pichiri

Tobias Zeyen

Offensive

Tim Krauth

Lennart Liebeck

Stefan Mollath

Matthew Wollin

Lars Zelser

Spezialist

Robin John

WM-Kader Frauen-Nationalmannschaft

Sechs Weltmeisterinnen und eine 16-Jährige: Auf diese zehn Spielerinnen setzt Bundestrainer Alexander Novakovic für die Beachhandball-Weltmeisterschaft in China.

Torwart

Nele Kurzke

Defensive

Julia Drachsler

Lucie Kretzschmar

Kirsten Walter

Offensive

Dilayla Alarslan

Belen Gettwart

Carolin Hübner

Isabel Kattner

Amelie Möllmann

Spezialistin

Michelle Schäfer