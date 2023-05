Diese 16 Teams sind bereits für die Champions League qualifiziert

Mit wem haben Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig in der neuen Champions-League-Saison das Vergnügen? 16 von 32 Teilnehmern stehen bereits fest.

Der BVB spielt auch 2023/24 in der Champions League. Wer noch? AFP via Getty Images

Union Berlin und der SC Freiburg streiten sich am 34. Spieltag noch um das vierte Champions-League-Ticket, das der Bundesliga für die Saison 2023/24 zusteht. Für beide wäre der Wettbewerb Neuland. Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig haben dagegen bereits Gewissheit, dass sie erneut an der lukrativen Gruppenphase teilnehmen dürfen.

Weil ab 2024 die große Champions-League-Reform greift, sind vorerst letztmals 32 Mannschaften in der Königsklasse dabei. Jeweils vier Klubs stellen die Top-Ligen Premier League, La Liga, Serie A und Bundesliga, je zwei gehen nach Frankreich und Portugal. Außerdem werden die Meister in den Niederlanden, Österreich, Schottland und Serbien mit einem Platz in der Gruppenphase belohnt.

Von den restlichen acht Tickets werden sechs über die Qualifikation und damit erst kurzfristig vergeben. Außerdem dürfen der amtierende Champions- und Europa-League-Sieger teilnehmen und bei der Auslosung sogar im ersten Topf starten - genau wie die Meister der Top-Nationen.

Ist der Champions-League-Gewinner bereits über die Liga qualifiziert - wie es im Fall von Manchester City und womöglich Inter Mailand wäre -, profitiert der elftbeste Verband im UEFA-Ranking - in diesem Jahr die Ukraine, wo das Meisterrennen zwischen Schachtar Donezk, SC Dnipro-1 und Sorja Luhansk noch offen ist. Ist der Europa-League-Sieger schon über die Liga sicher dabei, erhält Frankreich als Fünfter im UEFA-Ranking einen dritten fixen Platz. Das ist bei der diesjährigen Europa-League-Finalpaarung AS Rom gegen den FC Sevilla aber nahezu ausgeschlossen. Wahrscheinlich ist vielmehr, dass Italien oder Spanien einen fünften Startplatz erhält.

Aktuell sind diese 16 Teams schon sicher in der Champions League dabei (Stand: 22. Mai):

Deutschland: Borussia Dortmund, FC Bayern, RB Leipzig (+1)

England: Manchester City, Arsenal (+2)

Spanien: FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid (+1)

Italien: SSC Neapel (+3)

Frankreich: Paris St. Germain (+1)

Portugal: Benfica Lissabon, FC Porto

Niederlande: Feyenoord

Österreich: RB Salzburg

Schottland: Celtic Glasgow

Serbien: Roter Stern Belgrad