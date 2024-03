Dier: "München ist viel ruhiger als London"

Eric Dier kam im Winter als Abwehr-Ergänzung, mittlerweile hat sich der 30-Jährige einen Stammplatz erobert, sein Vertrag hat sich per Option bis 2025 verlängert. Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht Dier über seine ersten Monate und Erfahrungen in München.

Kaum beim FC Bayern im Januar angekommen, erlebte Eric Dier die Turbulenzen beim Rekordmeister hautnah. Niederlagen, Trainer-Aus für Thomas Tuchel im Sommer, nun der zarte Aufschwung mit zuletzt drei Siegen in Serie: "Augenscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen meiner persönlichen Situation und der des Teams. Individuell betrachtet bin ich glücklich, wie es für mich gelaufen ist", erzählt der Engländer, der sich derzeit einen Stammplatz in der Innenverteidigung neben Matthijs de Ligt erobert hat, im Interview mit dem kicker. "Viel wichtiger ist jedoch das Team, und da weiß jeder, dass zwei schwierige Monate hinter uns liegen. Die Ergebnisse stimmten nicht, dann kam die Ankündigung des Abschieds von Thomas Tuchel im Sommer."

Dennoch fühlt sich Dier nach neuneinhalb Jahren bei Tottenham Hotspur sehr wohl in der neuen Umgebung: "Ich liebe es, hier bei diesem Klub zu sein. Ich identifiziere mich total mit den Werten, mit der Kultur, der Philosophie dieses Vereins. Ich denke, ich passe sehr gut hierher. Ich fühle mich unheimlich wohl", sagt er und ergänzt den sportlichen Aspekt durch den privaten: "Ich liebe die Stadt! München ist viel ruhiger als London, der Verkehr ist nicht so schlimm. Ich bin jemand, der lieber in der Natur als in der Stadt ist, da gibt es hier viele schöne Plätze rund um München, die ich schon besuchen konnte." Deutsch möchte Dier so schnell wie möglich lernen, er hat jeden Tag Unterricht. Neben Englisch spricht er bereits Spanisch und Portugiesisch.

Geholfen bei der Eingewöhnung hat Dier natürlich sein Landsmann Harry Kane, mit der er viele Jahre bei den Spurs und den Three Lions zusammengespielt hat. Sportlich könnte Diers Lob nicht größer ausfallen: "Für mich ist er der Spieler mit dem besten Abschluss auf der Welt. In Deutschland war das den Leuten vielleicht nicht ganz klar, bevor er ankam - ich wusste das schon! Er ist einfach sehr konstant, sehr fokussiert."

