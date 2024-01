Dier eine Option für den FC Bayern?

Neben Trevoh Chalobah vom FC Chelsea gibt es beim FC Bayern München offenbar einen weiteren Kandidaten für die Defensive: Eric Dier. Bereits im vergangenen Sommer wurde er bei den Bayern gehandelt, nun zeigt der deutsche Rekordmeister nach Informationen von "Sky" erneut Interesse am 29 Jahre alten Abwehrspieler von Tottenham Hotspur. Der ehemalige Teamkollege von Harry Kane kommt bei den Spurs in dieser Saison kaum zum Zug (vier Premier-League-Einsätze), sein Vertrag läuft im Sommer aus. Eine finale Entscheidung in der Personalie Dier ist beim FCB aber angeblich noch nicht gefallen.