Dienstag ist Siegtag im ÖFB-Team unter Rangnick

Das EM-Achtelfinale gegen die Türkei ist das siebente ÖFB-Länderspiel unter Ralf Rangnick an einem Dienstag. Die ersten sechs hat Österreich allesamt gewonnen.

Mit einem Schnitt von 1,96 Punkten pro Spiel führt Ralf Rangnick eine Rangliste von allen ÖFB-Teamchefs (mit mehr als zehn Spielen im Amt) an. Von 25 Partien unter seiner Führung hat Österreich 15 gewonnen, vier Mal remisiert und sechs Mal verloren. Mit Abstand am erfolgreichsten sind Marko Arnautovic und Co. dabei am Dienstag!

Unter Rangnick hat das ÖFB-Team alle seine sechs Dienstags-Spiele gewonnen. In der EM-Qualifikation musste Schweden zwei Mal dran glauben (2:0 in Wien, 3:1 in Solna), im Test im November 2023 Deutschland (2:0 in Wien), knapp vor der EM dann noch die Türkei (6:1 in Wien) und Serbien (2:1 in Wien) und in der EM-Gruppenphase die Niederlande (3:2 in Berlin).

Richtig gut aufgelegt war dabei Christoph Baumgartner, dem in diesen sechs Spielen fünf Tore und drei Assists gelangen. Michael Gregoritsch steuerte vier Tore (drei davon gegen die Türkei) und einen Assist bei.

Montags läuft's nicht so toll - Samstags schon

Montagskicker sind Rangnicks Schützlinge eher weniger. An diesem Wochentag kassierten sie in fünf Spielen gleich drei Niederlagen. In der Nations League verloren sie zwei Mal gegen Dänemark (1:2 in Wien und 0:2 in Kopenhagen) und zum EM-Auftakt gegen Frankreich (0:1 in Düsseldorf).

Sollten die Österreicher am Dienstag (21 Uhr LIVE! bei kicker) die Türkei erneut bezwingen, wäre ihr nächster Einsatz im Viertelfinale (gegen den Sieger aus Rumänien gegen die Niederlande) am Samstag. Da sind Arnautovic und Co. unter Rangnick auch noch ungeschlagen, remisierten in der EM-Quali gegen Belgien (1:1 in Brüssel), bezwangen im Test die Slowakei (2:0 in Bratislava) und trennten sich wenige Tage vor dem EURO-Start in St. Gallen 1:1 von EM-Viertelfinalist Schweiz.