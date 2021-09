Dienstältester Coach Rehm trifft auf Liganeuling Maaßen

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt den Aufsteiger Borussia Dortmund II. Die Teams sind derzeit punktgleich, ihre Trainer Rüdiger Rehm und Enrico Maaßen unterscheidet jedoch einiges.

Am Montagabend trifft Wehen Wiesbaden auf die Reserve des BVB (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Tabellarisch sind die Teams auf Augenhöhe - beide konnten bislang 14 Zähler mitnehmen. Dortmund steht aufgrund des besseren Torverhältnis eine Stelle vor Wiesbaden auf Platz 6. Worin sich die Teams aber unterscheiden, sind die Trainer. Während beim SVWW mit Rüdiger Rehm der dienstälteste Trainer der Liga an der Seitenlinie steht, wird Dortmund II von Liganeuling Enrico Maaßen gecoacht.

Es geht darum, den Alltagstrott zu verhindern. Rüdiger Rehm

Februar 2017: Die abstiegsgefährdeten Hessen waren auf der Suche nach einem neuen Trainer. Folglich übernahm Rehm das Amt von Torsten Fröhling und führte die Mannschaft zum Klassenerhalt, in der nächsten Saison sogar auf Platz 4, bis ihm 2019 dann die Aufstiegssensation gelang. Aus der 2. Liga stieg der SV Wehen zwar direkt wieder ab, dennoch gelang es Rehm, seine Elf daraufhin stabil zu halten. "Es geht um viele kleine Optimierungen, darum, Abwechslung hineinzubringen und den Alltagstrott zu verhindern", beschrieb der Trainer sein Erfolgsrezept. Außerdem gehe Rehm, der 2012 erstmals Cheftrainer in Großaspach war, "mit der Zeit" und habe mittlerweile "ein viel besseres Gespür, was Ernährung und gezieltes Krafttraining angeht".

An der Spitze - nur knapp vor Capretti

So ist der 42-Jährige, der in der hessischen Landeshauptstadt etwa zwei Monate früher angestellt wurde als Guerino Capretti beim SC Verl, mittlerweile der längste amtierende Trainer der Drittligaklubs. "Das macht einen schon ein bisschen stolz", so Rehm. "Es zeigt den Lohn der Arbeit, und dass diese von Vereinsseite honoriert wird." Eine solche Wertschätzung des Klubs dürfte er kürzlich wieder erfahren haben, als der Coach zusammen mit seinem Assistenten Mike Krannich die Vertragsverlängerung bis 2023 unterzeichnete.

Sein heutiger Gegner, Enrico Maaßen, ist ganz neu im Profigeschäft. Der 37-Jährige führte im Frühjahr 2020 den ostwestfälischen Provinzverein SV Rödingshausen zur Meisterschaft in der Regionalliga West - der Verein verzichtete auf den Aufstieg in die 3. Liga. Maaßen jedoch bekam Angebote von anderen, unter anderem höherklassigen Vereinen, entschied sich allerdings für den Ligakonkurrenten Borussia Dortmund II.

Ich habe mich ganz bewusst für diesen besonderen Schritt entschieden. Enrico Maaßen

"Ich habe mich ganz bewusst für diesen besonderen Schritt entschieden, um in einem professionellen Umfeld mit toptalentierten Spielern arbeiten zu können", erklärte Maaßen seinen Wechsel. Immer wieder schaffen die Nachwuchsspieler den Aufstieg in den Profikader, zuletzt Steffen Tigges und Ansgar Knauff. Und auch der Trainer konnte einen Erfolg verbuchen: Er führte die Mannschaft in seiner ersten Spielzeit als deren Cheftrainer zum Aufstieg in die 3. Liga.

Der Sieger schnuppert tabellarische Höhenluft

Da ist er nun angelangt, in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands sowie einem Vertrag bei Dortmund bis zum Sommer 2024. Sollte er bis Ende bleiben, wäre Maaßen mit vier Jahren annähernd so lange im Amt wie Rehm, sein Gegner am Montag. Ob die Erfahrung des Dienstältesten besser wirkt oder die Frischluft des Liganeulings, wird sich in der Partie zeigen. Der Sieger könnte in der Tabelle an Saarbrücken sowie Mannheim vorbeiziehen und wäre punktgleich mit dem Zweit- sowie Drittplatzierten Viktoria Berlin beziehungsweise VfL Osnabrück.