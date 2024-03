Diehl wohl mit VfB einig

Bereits im Januar hatte der kicker von Stuttgarts Interesse am Kölner Talent Justin Diehl berichtet. Nach Informationen der Sportbild sind sich der VfB, der FC und der Spieler mittlerweile einig über einen Wechsel. Der 19-Jährige schoss bereits zwölf Tore in 19 Spielen in der Zweitvertretung der Kölner. Ablöse kostet das Sturmtalent keine, denn der Vertrag läuft im Sommer aus.Der Deal soll laut dem Medienbericht allerdings erst im Sommer offiziell verkündet werden.