Diehl rückt in den Fokus - und steht vor dem Abgang

Etwas mehr als 30 Minuten lang spielte Justin Diehl für den 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim mit. Der 19-Jährige könnte angesichts der vielen Verletzten noch sehr wichtig werden, dürfte aber bald seinen Abgang fix machen.

In der 86. Minute lag der Ball ganz wunderbar da. Vielleicht gute 20 Meter vor dem Tor des 1. FC Heidenheim, in bester Position für einen direkten Freistoß. Aber vor dem Ball stellten sich keine erfahrenen Profis des 1. FC Köln auf, sondern die beiden jüngsten und am wenigsten erfahrenen Spieler auf dem Platz: Justin Diehl und Max Finkgräfe.

Am Ende schoss Diehl den Ball ein gutes Stück über das Tor, es blieb beim Endergebnis 1:1. Die Symbolik der Situation so kurz vor dem Schluss war aber eindeutig: Der Jugend gehört beim 1. FC Köln die Zukunft - und sie übernimmt bereits jetzt Verantwortung. Denn nach der durch den CAS bestätigten Transfersperre der FIFA stehen den Talenten alle Türen offen.

Finkgräfe spielt sich hinten links fest

So wie Finkgräfe, der sich als Linksverteidiger in der internen Hierarchie kurz vor Weihnachten die Position 1 erkämpfte. In der Anfangsphase leistete sich der 19-Jährige in seinem dritten Einsatz von Beginn an zwar durchaus einige Unsicherheiten, stabilisierte sich aber und setzte auch nach vorne gute Impulse. "Er hat hinten links ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte Schultz, der wenige Gründe haben dürfte auf dieser Position zu wechseln.

Veränderungen dürfte es dafür im kommenden Spiel gegen Dortmund in der Offensive geben. Nach den Ausfällen von Luca Waldschmidt und Davie Selke herrscht akute Stürmer-Not in der Domstadt. Das könnte die Chance für Diehl sein, der unter Schultz erstmals in dieser Saison bei den Profis berücksichtigt wurde.

Mehr als 30 Minuten lang durfte das Talent bereits gegen Heidenheim mitmachen, zeigte Engagement und Finesse - aber auch, dass gerade körperlich noch einiges zutun ist, um dauerhaft im Profibereich mithalten zu können. "Extremes Talent", hatte nicht nur der gestandene Selke gesehen und prophezeit: "Bei seinen Aktionen, in denen er ein Eins-gegen-eins-Duell schnell lösen kann, sieht man, dass er mit etwas mehr Erfahrung sehr wichtig sein kann."

Wir vertrauen Justin. Kölns Jeff Chabot über Talent Justin Diehl

Schultz freute sich über den mutigen Auftritt des Youngsters, der gleich auch alle Ecken und Freistöße schoss. "Ab Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht", fand der Coach und glaubt: "Er kann uns in der Rückrunde auf jeden Fall weiterhelfen." Abwehrchef Jeff Chabot betonte gar: "Wir vertrauen Justin."

Diehls Abgang könnte diese Woche fix werden

Auf Diehl ruhen viele Hoffnungen - und noch mehr spätestens seit Bekanntgabe der Ausfälle von Waldschmidt und Selke. Denn auf der linken Seite - wo später Diehl agierte - überzeugte Linton Maina zum wiederholten Mal nicht. Der Spielwitz, das Tempo und die Unbekümmertheit des ambitionierten Jung-Stürmers dürften im weiteren Saisonverlauf schwer verzichtbar sein. Zumal, wenn er auch noch effektiver vor dem Tor auftauchen sollte.

Ausgerechnet der im vergangenen Jahr bei der U 21 gelassene Diehl könnte so schwer verzichtbar werden - während er parallel an seinem Abgang aus Köln arbeitet. Denn die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart schreiten fort. Die Verkündung des ablösefreien Wechsels nach Schwaben im kommenden Sommer könnte bereits in dieser Woche passieren.