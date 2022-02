Diego zwischen den Welten

Um der Spieler zu werden, an den man sich heute erinnert, musste Diego Maradona einst den FC Barcelona verlassen. Und sich dem Abstiegskampf in Neapel stellen.

Zwei Jahre in Barcelona, knapp sieben in Neapel: Diego Maradona. imago images (2)

Sterbliche können schon mal in Ehrfurcht erstarren, wenn sie vor Königen spielen, aber gilt das auch für Götter?

Das Finale der Copa del Rey, am 5. Mai 1984, entartete vor den Augen von "Rey" Juan Carlos zu einer animalischen Schlägerei. Mittendrin: Diego Armando Maradona. Ob er einfach seine guten Manieren vergessen oder in Wahrheit niemals welche gehabt hatte, sei mal dahingestellt.

Schließlich soll er in einem Wutausbruch auch die Trophäenvitrine der Katalanen zerstört haben, die daraufhin genug von ihrem wahnsinnigen Genie hatten - und das wahnsinnige Genie hatte genug von ihnen. Wenig später war der "Pibe de oro", der Goldjunge, bei Barça Geschichte.

Zur Legende hatte es Maradona, bei seiner Ankunft 1982 als weltbester Spieler angepriesen, im Camp Nou nicht geschafft. Obwohl er gleich in seiner ersten Saison - und Stürmer war er nicht - in 35 Spielen auf 23 Tore und 18 Vorlagen kam und den FCB zu Ligapokal wie Copa del Rey führte. Mit Galaauftritten gegen Real Madrid, dessen Anhang ihm im Bernabeu als erstem Barça-Spieler sogar applaudierte.

Goikoetxeas nächster Tritt: Unruhestifter Maradona im Copa-del-Rey-Finale 1984. imago images/Marca

Ob es anders gekommen wäre, wenn er nicht zweimal monatelang wegen einer Hepatitis-Erkrankung und einem Knöchelbruch ausgefallen wäre, den ihm Bilbaos "Schlächter" Andoni Goikoetxea zugefügt hatte? Was nach den Provokationen im Pokalfinale 1984 gerächt werden musste.

So dachte der sehr einfach aufgewachsene Maradona eben, der bei seinem Barça-Debüt - beim SV Meppen (!) - mit SVM-Trainer Hans-Dieter Schmidt ("Diego war so bodenständig, der Gegenentwurf zu Bernd Schuster") am Bratwurststand versackt war, während die anderen Stars längst im Mannschaftsbus verschwunden waren. Der einfache "Pibe" und die piekfeinen Katalanen, das passte einfach nicht.

Dass das doch einfach nicht passte, hätte man auch denken können, als sich der Ausnahmekönner daraufhin der SSC Neapel anschloss, die Wochen zuvor beinahe abgestiegen wäre. Doch im armen italienischen Süden war Maradona unter seinesgleichen - es passte auf Anhieb.

Über Eskapaden, die mit Maradona unweigerlich einhergingen, sahen sie in Napoli hinweg. Weil sich ihr Heiland aufrieb; weil er zynisch die Großen ärgerte; weil er nicht nur Argentinien 1986 zum Weltmeister machte, sondern ein Jahr später auch das "dreckige" Neapel an die Spitze der damals besten Liga Europas führte. Beinahe im Alleingang.

Schon früh werden junge Neapolitaner mit dem "Maradonismo" vertraut gemacht. AFP via Getty Images

Den reichen Nordklubs aus Mailand und Turin eine lange Nase gedreht, seinem armen Volk unterm Vesuv den so ersehnten Scudetto beschert. Und noch einen. Und den UEFA-Cup. Der Robin Hood aus Napoli.

Hätte der wohl begabteste aller Fußballer noch mehr Tore schießen und noch mehr Titel feiern können, wenn er länger in Barcelona oder bei einem anderen Topklub gespielt hätte? Sicher. Hätte er andernorts die Drogenwelt gemieden und körperlich nicht so früh abgebaut? Durchaus möglich. Aber wäre er dort auch glücklich geworden?

Gemeinsam haben sie etwas Besonderes geschaffen, Maradona und die Neapolitaner, die ihn nicht nur wie eine Gottheit verehrten, weil er der beste Fußballspieler der Welt war. Sondern auch die Identifikationsfigur, die er in Barcelona niemals hätte sein können.

"Uns fehlt das Geld für Häuser, Schulen, Busse, Arbeitsplätze und Sanitäranlagen - aber das alles ist egal, denn wir haben Maradona", sprach eine Zeitung am Tag nach der Meisterschaft den einfachen Leuten aus der Seele. Und so empfinden sie noch heute, auch wenn Diego schon gar nicht mehr unter den Sterblichen weilt.