Diego Armando Maradona ist tot

Die argentinische Fußball-Legende Diego Armando Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben.

Der Weltmeister von 1986 starb am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag. Das bestätigte der argentinische Verband AFA.

Maradona war wenige Tage nach seinem Geburtstag in ein Krankenhaus in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede gewesen. Bei Tests war dann eine Gehirnblutung festgestellt worden. Die argentinische Fußball-Legende war daraufhin am 3. November in einer Privatklinik in Buenos Aires operiert worden.

Acht Tage später durfte er das Krankenhaus verlassen. Sein Leibarzt Leopoldo Luque nannte die Entwicklung seines Zustandes zu diesem Zeitpunkt "zufriedenstellend". Laut Auskunft seines Sprechers Sebastian Sanchi verstarb Maradona am Mittwochmorgen (Ortszeit) in seinem Privathaus in Tigre an einem Herzinfarkt.

Maradona hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. 2000 diagnostizierten Ärzte ein Herzleiden, verursacht durch Kokainkonsum. Es folgten unter anderem Entziehungskuren und eine Magenverkleinerung.

Auf dem Rasen galt Maradona als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Mit Argentinien wurde er 1986 Weltmeister, Napoli bescherte er die ersten und einzigen Meistertitel 1987 und 1990 sowie einen Pokalsieg und den UEFA-Cup-Triumph 1989.

Staatsbegräbnis und Staatstrauer für Maradona

Die ganze Fußball-Welt trauert um Maradona. Mit seiner "Hand Gottes" und spektakulären Dribblings spielte Maradona sich in die Herzen seiner Fans. Argentinien hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Maradonas Leichnam wird ab Donnerstag für drei Tage im argentinischen Präsidentenpalast aufgebahrt. Die Regierung erklärte zudem, Maradona werde ein Staatsbegräbnis erhalten.

