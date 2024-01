Die Liste der Super-Bowl-Sieger

In der folgenden Übersicht finden sich die siegreichen Teams in den Super Bowls der letzten Jahre aus der National Football League (NFL) - darunter die Pittsburh Steelers, New England Patriots, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks oder Kansas City Chiefs ...

Strahlemann: Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, hat sein Team 2023 zum Erfolg geführt. IMAGO/USA TODAY Network