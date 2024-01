Seit 1960 wurden bisher insgesamt 16 EM-Endrunden ausgetragen. Und unter den Rekordhaltern der EM-Geschichte finden sich auch zahlreiche ehemalige DFB-Nationalspieler, wie Dieter Müller, Klaus Allofs, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger und auch Berti Vogts. Die deutschen EM-Rekorde im Überblick.

Bastian Schweinsteiger (li.) und Lothar Matthäus sind im Kreis der deutschen Nationalmannschaft die beiden Rekord-Teilnehmer in EM-Endrunden. imago images (2)

3 Tore in einem Spiel

Mit seinen drei Treffern im EM-Halbfinale 1976 beim 4:2-Sieg nach Verlängerung gegen Jugoslawien gehört Dieter Müller bis heute zu einem erlauchten Kreis von sieben Spielern, denen bei einer EM-Endrunde bisher drei Tore in einem Spiel gelangen. Neben Müller gelang dieses Kunststück einem weiteren deutschen Spieler: Klaus Allofs erzielte vier Jahre später beim 3:2-Erfolg im Gruppenspiel gegen die Niederlande bei der EM 1980 ebenfalls drei Tore.

Gleich zweimal im selben Turnier gelang dies in der Gruppenphase der EM 1984 Michel Platini, beim 5:0-Sieg gegen Belgien und dem 3:2-Erfolg gegen Jugoslawien. Weitere Dreifachtorschützen der EM-Geschichte sind Marco van Basten, Sérgio Conceição, Patrick Kluivert und David Villa.

Mätthaus und Schweinsteiger mit den meisten deutschen Teilnahmen - Portugals Cristiano Ronaldo alleiniger Rekordhalter

Lothar Matthäus hält gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger den deutschen Rekord der meisten EM-Teilnahmen. Der 150-fache DFB-Nationalspieler nahm an den Turnieren 1980, 1984, 1988 und 2000 teil. Bastian Schweinsteiger brachte es ebenfalls auf vier EM-Endrunden (2004, 2008, 2012, 2016). Den europäischen Rekord der meisten Teilnahmen mussten die beiden aber abgeben. Bei der EURO 2020 konnte Cristiano Ronaldo die alleinige Spitze in der Rangliste übernehmen. Nach 2004, 2008, 2012 und 2016 bestritt der Portugiese seine fünfte EM-Endrunde - so viele, wie kein Spieler zuvor.

CR7 hatte bereits zuvor den Rekord für die meisten Einsätze bei EM-Endrunden gehalten, 25-mal lief er nun insgesamt für seine Nationalmannschaft bei Europameisterschaften auf. Auf die zweitmeisten Einsätze darf Bastian Schweinsteiger zurückblicken, der 18-mal bei EM-Endrunde die deutsche Nationalmannschaft vertrat. Matthäus kommt auf nur elf Spiele.

Vogts besondere Marke - Seriensieger Deutschland

Berti Vogts ist bis heute der Einzige, der eine EM als Spieler (1972) und Trainer (1996) gewinnen konnte. Auch das deutsche Team hält einige Rekorde. So nahm die DFB-Auswahl bisher an 13 EM-Endrunden teil, so viele wie kein anderes Team. Zusammen mit Spanien (1964, 2008, 2012) hat Deutschland (1972, 1980, 1996) auch die meisten EM-Titel geholt, beide Teams waren jeweils drei Mal erfolgreich. Bei den meisten Final-Teilnahmen hat Deutschland den alleinigen Rekord inne, bereits sechsmal stand das deutsche Team im Finale und wurde dreimal Europameister und dreimal Vize-Europameister.

Deutschland ist auch eines von drei Teams, das gleichzeitig Welt- und Europameister war (EURO 1972, WM 1974). Dies gelang sonst nur Frankreich (WM 1998, EURO 2000) und Spanien (EURO 2008, WM 2010, EURO 2012).

Meiste Spiele, meiste Siege: Kein Weg führt an Deutschland vorbei

Bei 13 der 16 Europameisterschaften war Deutschland also vertreten und kommt dementsprechend auch auf die meisten Spiele: 53 an der Zahl sind es, 27 davon konnte die DFB-Auswahl auf direktem Wege gewinnen, zwei weitere im Elfmeterschießen - auch in dieser Statistik ist das deutsche Team einsame spitze.

Erstes Golden Goal kommt aus Deutschland

Ein Tor für die Geschichtsbücher gelang Oliver Bierhoff bei der EM 1996, die Deutschland dadurch auch als Sieger abschloss. Trotz vier Verlängerungen in Spielen zuvor war es noch nicht zum erst zu dieser EM eingeführten "Golden Goal" gekommen - dafür sollte dann das Finale zwischen Deutschland und Tschechien herhalten. Der eingewechselte Bierhoff erzielte etwas glücklich in der 94. Minute in Wembley das erste Golden Goal der Geschichte, das Deutschland den dritten EM-Titel brachte.

Jüngster Spieler, jüngster Torschütze, bester Torschütze

Die meisten EM-Tore schoss Cristiano Ronaldo, in seinen 25 Auftritten gelangen ihm 14 Treffer, Platini schoss alleine neun Tore bei der EM 1984 - von beiden Werten sind deutsche Schützen weit entfernt. Deutscher Rekordtorschütze ist Jürgen Klinsmann, der insgesamt auf fünf Tore kommt.

Nachlegen könnte da beispielsweise der jüngste Torschütze, der jemals bei einer Europameisterschaf im DFB-Dress treffen konnte: Kai Havertz war frisch 22 Jahre alt geworden, als er bei der EURO 2020 im Jahr 2021 zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen Portugal traf, insgesamt steht er nun bei zwei Treffern. Und auch der jüngste Spieler bei einer EM ist noch aktiv: Jogi Löw wechselte ebenfalls 2021 beim Spiel gegen Ungarn (2:2) Jamal Musiala im Alter von 18 Jahren und 117 Tagen ein.