Die zwei Achtelfinalgegner des FC Bayern

Kylian Mbappé stellt Spieler in den Schatten, die das früher mit anderen gemacht haben. Sein Wert ist der Trumpf in der derzeitigen PSG-Krise - und ihr Symptom.

Vielleicht hatten sich Julian Nagelsmann, Oliver Kahn, Joshua Kimmich und ein paar andere Protagonisten am Dienstagabend nach dem Schlusspfiff in Paris in den Katakomben kurz in einen Raum gesperrt, um in prominenter Runde eine Absprache darüber zu treffen, was sie gleich den Medien erzählen werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie unabhängig voneinander genau das gleiche wahrgenommen hatten - weil es einfach nicht zu übersehen, ja, nicht zu "überspüren" war.

Ihre einhellige Erzählung ging so: Als Paris St. Germain in diesem Champions-League-Achtelfinalhinspiel kurz nach dem Rückstand Kylian Mbappé eingewechselt hatte, veränderte er alles - das Spiel, die Atmosphäre, den Glauben der Gastgeber. Plötzlich bot PSG dem FC Bayern auch offensiv das im Vorfeld erhoffte 50:50-Duell.

Das mag erst mal nicht verwunderlich sein, wenn eine Mannschaft den amtierenden WM-Torschützenkönig und Weltfußballer-Nominierten ins Spiel bringt, einen der schnellsten Fußballer der Gegenwart. Doch das waren ja nicht alle Umstände. Erstens gehörten dieser Mannschaft bereits Lionel Messi und Neymar an, und zweitens hatte Mbappé genau zwei Wochen verletzt gefehlt und lediglich eine vollständige Trainingseinheit mit den Kollegen absolviert.

Schon als sich Mbappé aufwärmte, veränderte sich das Spiel

Auch wenn er zweimal nur aus einer Abseitsposition traf: Mbappé, im Dezember erst 24 Jahre alt geworden, stellte Spieler in den Schatten, die das früher mit anderen gemacht hatten, und er begann damit gewissermaßen schon, als er sich noch zur Einwechslung bereit machte und die Zuschauer Wind davon bekamen.

Nicht der trottende Messi, nicht der schubsende und geschubste Neymar - Mbappé ist derjenige, der nach der 0:1-Niederlage noch ein paar letzte Hoffnungsschimmer auf PSG wirft, dass das Viertelfinale noch möglich ist und damit der zunehmend blasse Traum vom ersten Champions-League-Titel der Klubgeschichte. Als er kam, gab es plötzlich eine Tiefe im Spiel der Gastgeber. Als er kam, legten auch plötzlich Messi und Neymar zu, ein wenig zumindest.

In der sportlichen und atmosphärischen Krise eines sündhaft teuren und von Verletzungen geplagten Teams mit einem angezählten Trainer und einem angezählten Kapitän scheint Mbappé, und nur er, der Trumpf zu sein - und damit gleichzeitig ihr Symptom: Was ist ein Starensemble wert, das dermaßen abhängig von einem nicht mal fitten Spieler ist?

Im Achtelfinale der Vorsaison hätte Mbappé den späteren Sieger Real Madrid um ein Haar ganz alleine aus dem Wettbewerb geschossen, allein deswegen wissen die Bayern, dass diese Frage nach einem halben K.-o.-Duell noch zu früh kommt. Vielleicht ist es sogar das erste Mal in der Champions-League-Geschichte, dass ein Klub im Hinspiel auf einen anderen Gegner trifft als im Rückspiel. "Es gibt ein PSG mit und ein PSG ohne Kylian Mbappé", schrieb "Le Figaro" am Mittwoch. Dass dazwischen Welten liegen, ist erschreckend für PSG und ein wenig beängstigend für Bayern. Das sagten Nagelsmann, Kahn und Kimmich aber lieber nicht.