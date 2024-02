Die Zukunft ist die Bank: Bredlows Kampf gegen Windmühlen

Zum zweiten Mal in Folge vertrat Fabian Bredlow Stuttgarts Nummer 1, Alexander Nübel. Egal, wie er seine Aufgabe erfüllt: Die Zukunft des 28-Jährigen ist die Bank. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen.

Mit der Rückkehr von Nübel in die Anfangsformation wurde schon in Darmstadt (2:1) gerechnet. Doch die Hüftbeschwerden, die sich der Startkeeper vor rund zwei Wochen bei einem schmerzhaften Zusammenprall mit dem Torpfosten zugezogen hat, ließen nicht nach. Die Flüssigkeit, die sich im Gelenk angesammelt hat, gehe laut Sebastian Hoeneß "nicht so schnell raus, wie wir es uns erhoffen. Die Flüssigkeit drückt und behindert ihn in seiner Beweglichkeit". Entsprechend trainierte der Leihkeeper vom FC Bayern auch die komplette Vorwoche nicht. "Wenn er trainiert hätte, wäre er auch in der Lage gewesen zu spielen", so der Trainer vor der Partie in Darmstadt. Jedoch sei die Sache lediglich ärgerlich und keineswegs schwerwiegend. Es gab das Risiko, dass sich die Verletzung "wieder verschlimmert".

Wenn der VfB am Dienstag in die Vorbereitung für die Partie gegen den 1. FC Köln startet, dürfte Nübel wieder mitmischen und Bredlows Regentschaft zwischen den Pfosten enden. In zwei Partien stand der Ersatzkeeper im Tor und bekam Lob. Auch in Darmstadt. "Er hatte kein super kompliziertes Spiel und hat es sehr ordentlich und seriös gemacht", so Fabian Wohlgemuth. Der Sportdirektor hat "keine Fehler gesehen."

"Das lässt die Brust noch einen Tick breiter werden"

Auch Bredlow war zufrieden. "Es hat sehr gut getan und viel Spaß gemacht", sagt der 28-Jährige, der die Problematik mangelnder Spielpraxis anspricht. "Umso mehr Spiele man macht, umso mehr steigt das Selbstvertrauen. Vor allem, wenn man die Spiele gewinnt, gute Aktionen hat und der Mannschaft helfen kann, ist das natürlich super. Das lässt die Brust noch einen Tick breiter werden."

Kein Glück mit der Nummer 1

Diese war schon im Sommer und nach der geglückten Relegation breit. Bredlow hoffte auf den Platz in der Startelf. Stattdessen verpflichtete der VfB Nübel, der seither mit der Nummer 33 auf dem Rücken die Nummer 1 ist. Die hatte sich Bredlow gesichert, aber kein Glück damit. Seine Rückversetzung auf die Bank sei "keine einfache Situation gewesen", verrät der gebürtige Berliner jetzt. "Gerade wenn man letztes Jahr in der Rückrunde gespielt hat und natürlich ein Stück weit die Erwartung hatte, die Hoffnung, dass man dieses Jahr in einer anderen Rolle in die Saison startet."

Erschwerend kam dazu, dass er sich eine Hüftverletzung zuzog, die ihn wochenlang aus dem Rennen warf. Das Ende aller Hoffnungen, auch der allerkleinsten dieser Art, den großen Konkurrenten wirklich ernsthaft herausfordern zu können. Bredlow blieb nichts übrig, als an sich zu arbeiten und zu warten. "Ich habe einfach im Training immer Gas gegeben, habe versucht, in den Freundschaftsspielen Minuten und Sicherheit zu sammeln für die Spiele."

Mehr als ein Trostpreis

Die jetzt gegen Mainz und Darmstadt kamen. "Dann muss man da sein. Dafür wäre man nicht bereit, wenn man sich die vorherigen Monate nur über alles aufgeregt und schlecht trainiert hätte. Wenn man Gas gibt, und das habe getan, kann man dafür ein bisschen den Preis ernten." Zwei Spiele sind zwar nicht viel, aber immer noch mehr als ein Trostpreis.