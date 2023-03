"Die Zukunft hat begonnen" - "Bruno Fernandes versagt auf allen Ebenen"

Während die einen "Jürgen Klopps Liverpool 2.0" feiern, gehen die anderen mit den Verlierern hart ins Gericht: Die englischen Pressestimmen zum 7:0-Triumph der Reds gegen Manchester United.

"The Guardian": "Liverpools Angriffstrio zeigt mit der Abreibung in Anfield, dass die Zukunft begonnen haben könnte. Cody Gakpo, Darwin Nunez und Mohamed Salah trafen alle doppelt, aber die Tore waren nur ein Aspekt. Die drei Angreifer hatten ein Verständnis und ein Zusammenspiel, das in dieser Saison bisher selten war. Es gibt zweifellos noch einiges zu tun. Das Mittelfeld ist nicht mehr das, was es einmal war, eine unglückliche Kombination aus alternden und sich entwickelnden Spielern mit nicht viel dazwischen, aber vielleicht gibt es zum ersten Mal das Gefühl, dass ein Angriffstrio mit Salah, Nunez und Gakpo eine tragfähige Zukunft darstellen könnte."



«Daily Telegraph": "Willkommen bei Jürgen Klopps Liverpool 2.0. Das Erwachen der Angriffsmacht. Ein neues Kapitel hat begonnen, in dem Cody Gakpo und Darwin Nunez ihren Platz als Symbole einer neuen Generation einnehmen und Mohamed Salah seine Rolle als ultimative Torschussmaschine aufleben lässt."

Zum Leidwesen von United kam das alles in einem Spiel zurück. BBC

"Daily Mail": "Erik ten Hags Manchester United wurde in Stücke zerrissen, während Liverpool mit Stil zu alter Form zurückkehrte. (...) Bruno Fernandes versagt auf allen Ebenen, die es braucht, um ein Kapitän zu sein, mit seinen Nörgeleien gegenüber den Schiedsrichtern und seiner theatralischen Kritik an den Mannschaftskameraden. Er gibt nicht den Ton an und ten Hag muss darüber nachdenken, ihm die Binde abzunehmen."



"The Independent": "Jürgen Klopps neuer Plan für Liverpool gibt einen ersten echten Vorgeschmack auf eine aufregende neue Ära."

"BBC": Dieser Tag wird allen, die ihn in Anfield miterlebt haben, für immer in Erinnerung bleiben - auch den United-Anhängern, die versuchen werden, ihn aus ihrem Gedächtnis zu streichen, was ihnen aber nicht gelingen wird - und weit darüber hinaus. Liverpool hat in dieser Saison nach den alten Gewissheiten gesucht. Der Intensität. Der Leidenschaft. Der Rücksichtslosigkeit. Der kontrollierten Wut. Zum Leidwesen von United kam das alles in einem Spiel zurück, das in die Geschichte eingehen wird."

"The Sun": "In den letzten Wochen war fantasievoll darüber gesprochen worden, dass die Mannschaft von Erik ten Hag vier Titel anpeilt, aber diese Ambitionen wurden nach der schwersten Niederlage in der Geschichte des Duells mit Liverpool wohl zunichtegemacht."