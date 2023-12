"Die Zeit ist gekommen": Kruse verkündet Karriereende

Vor einigen Wochen hat er seinen Vertrag beim SC Paderborn aufgelöst, nun ist der Schlussstrich gefolgt: Max Kruse beendet mit 35 Jahren seine Profikarriere.

Im Juli hatte sich Max Kruse nach seiner Fußballpause nochmals einem neuen Abenteuer zugewandt und sich dem SC Paderborn angeschlossen. Der Routinier wollte in der 2. Bundesliga nochmals durchstarten. Daraus wurde aber nichts, denn Ende November verkündeten Spieler und Verein, dass sie in "gegenseitigem Einvernehmen" den Vertrag auflösen.

Der ehemalige Nationalspieler lief nur fünfmal für den SCP auf.

Weitere Einsätze im Profibereich werden für Kruse nicht dazukommen, denn am Mittwochabend verkündete der langjährige Offensivmann über seinen Instagram-Kanal sein Karriereende in einem Live-Stream aus Florida. "Für mich ist die Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Der Fußball hat sich für mich in dem Sinne erstmal erledigt", so der 307-fache Bundesliga-Spieler.

Damit endet zumindest seine Profikarriere. Weiter kicken will Kruse dennoch, er hat bereits angekündigt, für die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen auflaufen zu wollen. Sein Debüt feiert er dort am 5. Januar beim Hallenturnier in Oldenburg.

Kapitän bei Werder - 14 Mal für Deutschland

In Bremen begann einst auch die Profikarriere von Kruse, der anschließend für den FC St. Pauli, Freiburg, Gladbach und den VfL Wolfsburg spielte, ehe er 2016 an die Weser zurückkehrte. Dort prägte er eine erfolgreiche Zeit unter Trainer Florian Kohfeldt, der Offensivspieler führte Werder sogar als Kapitän aufs Feld.

Weiter ging es für den 35-Jährigen dann bei Fenerbahce und Union Berlin, ehe er nach Wolfsburg weiterzog. Nach einem unrühmlichen Ende bei den Wölfen, bei denen er von Niko Kovac aussortiert wurde, pausierte er einige Monate und heuerte denn im vergangenen Sommer in Paderborn an. Nach diesem letzten missglückten Kapitel ist nun Schluss.

Kruse, der 14 Mal für Deutschland auflief, überzeugte in seiner Karriere als genialer Fußballer mit Torinstinkt, war aber immer nicht ganz unumstritten, da er fernab des Platzes auch mal für die ein oder andere Schlagzeile sorgte.