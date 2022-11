Die Zeit für Morita wird knapp: Auch am Sonntag kein Team-Training

Der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft hat personelle Probleme - vor allem in der Mittelfeldzentrale: Neben Wataru Endo ist bei den Japanern auch Hidemasa Morita fraglich.

Die Zeit bis zum ersten Spiel in der deutschen Gruppe E wird knapp: Mittelfeldspieler Morita hat noch etwa drei Tage Zeit, um seine Muskelverletzung in der linken Wade auszukurieren. Am Mittwoch um 14 Uhr (LIVE! bei kicker) treffen die Japaner auf die Flick-Elf.

Dabei hat Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu in der Mittelfeldzentrale schon genügend Sorgen, denn der Stuttgarter Wataru Endo kämpft mit den Folgen einer Gehirnerschütterung aus dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (2:1). Immerhin hat der 29-jährige Unterschiedsspieler für die Samurai Blue am Samstag wieder mit den Mannschaftskollegen trainiert.

Normalerweise spielt Morita, der auf Klubebene bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht, neben Endo auf der Doppelsechs bei der Moriyasu-Elf. Insofern würde ein Ausfall Moritas die Japaner in diesem Mannschaftsteil empfindlich schwächen.