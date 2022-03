Die zehn wichtigsten Beschlüsse des DFB-Bundestages

Am Freitag tagte der 44. DFB-Bundestag in Bonn. Der kicker listet die zehn wichtigsten Beschlüsse auf.

Überraschungen inklusive: Der 44. DFB-Bundestag in Bonn. IMAGO/Nico Herbertz

Bernd Neuendorf neuer DFB-Präsident

Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des DFB. Der 60-Jährige setzte sich bei der Wahl während des DFB-Bundestags am Freitag in Bonn gegen Peter Peters (59) durch. Neuendorf ist der 14. DFB-Präsident in der Geschichte des Verbandes und folgt auf Fritz Keller.

Rainer Koch nach 15 Jahren nicht mehr im DFB-Präsidium

Rainer Koch gehört nach 15 Jahren nicht mehr dem Präsidium des DFB. Der bisherige Interimspräsident verlor in einer Abstimmung überraschend deutlich gegen die Sportwissenschaftsprofessorin Silke Sinning. Durch die Wahlniederlage um einen Platz als Vizepräsident im Präsidium des DFB kann Koch seinen Posten im UEFA-Exekutivkomitee nur noch für die laufende Amtszeit bis 2025 ausüben.

Watzke als erster Vizepräsident Liga bestätigt

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wurde als erster Vizepräsident Liga von den Delegierten einstimmig bestätigt.

Stephan Grunwald wird Osnabrügge-Nachfolger als DFB-Schatzmeister

Zum neuen Schatzmeister bestimmten die Delegierten Stephan Grunwald, der die Nachfolge von Stephan Osnabrügge antritt. Auch DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen, Oliver Leki, Steffen Schneekloth, Ralf-Uwe Schaffert, Hermann Winkler, Klaus Bergmann, Peter Frymuth und Sabine Mammitzsch sitzen in den kommenden drei Jahren im DFB-Präsidium.

Celia Sasic: Als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität im DFB-Präsidium

Die frühere Nationalspielerin Celia Sasic ist als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität ins DFB-Präsidium gewählt worden. Die 33-Jährige erhielt einstimmig das Vertrauen.

DFB entzieht Ex-Kanzler Gerhard Schröder die Ehrenmitgliedschaft

Auf dem 44. DFB-Bundestag wurde Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wegen dessen Nähe zu Russland die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Den Widerruf erfolgte ohne Gegenstimme bei wenigen Enthaltungen.

Bis 2025: Leitplanken für die Frauen-Bundesliga - mehr Sichtbarkeit, mehr TV-Präsenz

Der DFB-Bundestag ist dem Antrag des Ausschusses Frauen-Bundesligen gefolgt und hat die "Leitplanken zur Stärkung der Frauen-Bundesligen" bis 2025 beschlossen. Ziel ist eine beschleunigte Professionalisierung der beiden Frauenligen unter dem Dach des DFB. Im Wesentlichen geht es in den Leitplanken um eine schnelle und nachhaltigere Entwicklung unter anderem in den Bereichen Marketing, Medien und Spielbetrieb. Dabei stehen die Steigerung der nationalen und internationalen Wahrnehmung und Sichtbarkeit der Ligen durch erhöhte TV-Präsenz, Vermarktung, Kommunikation und PR sowie die Stärkung der finanziellen und personellen Ressourcen im Blickpunkt.

Ab 2025: DFB-Bundestag alle zwei Jahre

Ab 2025 wird der DFB-Bundestag im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Die Amtszeit für das komplette Führungspersonal im Verband beträgt dann vier Jahre. Durch die Erweiterung der Amtsperioden soll die Kontinuität in der Gremienarbeit gefördert werden.

Hannelore Ratzeburg wird Ehrenmitglied

Auf dem DFB-Bundestag wurde Hannelore Ratzeburg für ihre außerordentlichen Verdienste zum Ehrenmitglied des DFB ernannt. Ratzburg war von Oktober 2007 bis zu ihrem Ausscheiden auf dem 44. Ordentlichen Bundestag in Bonn als Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball sowie zuletzt auch für Gleichstellung Mitglied des DFB-Präsidiums tätig.

Ab 2024: Neue Regelungen im Kinderfußball verabschiedet

Der DFB-Bundestag ist dem Beschluss des DFB-Bundesjugendtages gefolgt und hat die verbindliche Umsetzung der neuen Spielformen im Kinderfußball bestätigt. Die Regelung tritt mit Beginn der Saison 2024/2025 bundesweit in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt werden die veränderten Spielformen, die kleinere Mannschaftsgrößen auf kleineren Spielfeldern vorsehen, die bisherigen Wettbewerbsangebote in der G-, F- und E-Jugend als feste Formate ablösen.