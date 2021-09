Die Zehn ist (fast) voll: So lief der Nagelsmann-Start

Dynamo Kiew war kein Gegner auf Augenhöhe am Mittwochabend für den deutschen Rekordmeister und wurde mit 5:0 nach Hause geschickt. Damit steht der FC Bayern in der Champions League mit 8:0 Toren aus den ersten beiden Partien natürlich auf Platz eins in seiner Gruppe E. Und damit bleiben die Münchner unter dem richtig stark gestarteten Trainer Julian Nagelsmann weiter ungeschlagen in dieser Saison.

Wieder einmal war es Robert Lewandowski, der die Bayern auf Kurs brachte - mit einem Doppelpack und seinem insgesamt vierten Tor in diesem zweiten Königsklassenspiel. Sieben weitere Treffer in der Liga und zwei im DFL-Supercup gegen Dortmund ergeben insgesamt 13 Tore in neun Partien. Im zehnten Pflichtspiel, beim Bremer SV im DFB-Pokal wurde der Weltfußballer geschont. Es sind beeindruckende Zahlen, die der Mittelstürmer auch in dieser noch jungen Saison wieder vorweist - allein wenn man dazu nimmt, dass der Pole in den jüngsten 18 CL-Partien stolze 24 Treffer erzielt hat (insgesamt 98 CL-Spiele, 77 Tore).



Darum könne "die Gier" in der Defensive "Körner sparen"

Lewandowskis Torquote ist unter anderem ein Grund für den aktuellen bayerischen Erfolgsweg. Denn noch ist der FC Bayern unter Trainer Nagelsmann in Pflichtspielen ungeschlagen. Zehn waren es bislang, davon neun Siege, was in der Vereinsgeschichte der Münchner überhaupt noch keinem Coach bis dato gelungen ist. Nur beim 1:1 zum Liga-Auftakt ließen die Münchner Punkte liegen. Seither scheinen diese Bayern immer stabiler zu werden. Insbesondere in der Defensive. In fünf der vergangenen sieben Duellen hielt der FCB die Null.

"Das kann uns einige Körner sparen", sagt der Chefcoach. So sei das 3:2 gegen Köln ein mahnendes Beispiel gewesen, als die Bayern zwischenzeitlich ein 2:0 hergaben und wieder gefordert waren. Stimme "die Gier", wie Nagelsmann erklärt, auch in der Abwehrarbeit, sei sein Team auf einem guten Weg.

Der FCB-Trainer weiß, dass es sowohl an mannschaftstaktischen Inhalten liegt und daran, die Offensivkönner, gerade auf dem Flügel, von der Defensivaufgabe zu überzeugen, um die prinzipiell sehr ausgewogene Statik beizubehalten. Niklas Süle, von den Fans nach Abpfiff gefeiert, hinterlässt einen zunehmend gefestigteren Eindruck. Lucas Hernandez, lange verletzt und jetzt wieder zurück im Team, macht seine Sache ordentlich. Dayot Upamecano kommt, bis auf wenige ungestüme Aktionen, immer besser zurecht mit dem bayerischen System und seinen neuen Kollegen.

Neuer: Jeder müsse an sich selbst arbeiten, um Verletzungen zu vermeiden

Dadurch kann der Einstieg von Trainer Nagelsmann in München als absolut gelungen bezeichnet werden. Er lässt den Einzelkönnern die Freiheiten; weil er weiß, dass sich diese Mannschaft über einen dominanten Offensivvortrag definiert; und der Coach fokussiert sich auf einen geschlossenen Abwehrauftritt, was nicht nur Keeper Manuel Neuer "natürlich sehr sehr gut gefällt".

Der Kapitän betont ebenso, dass das Wichtigste für diese Mannschaft sei, Verletzungen zu vermeiden. Und da müsse jeder Spieler schon im vornherein an sich arbeiten. Denn: Wenn dieses Bayern-Team in ihrem Gerüst fit bleibt, sind sie wettbewerbsübergreifend schwer zu schlagen.