Die Zahlen hinter Sturms Meistertitel

Die Opta-Zahlen der Bundesliga-Saison 2023/24 liegen vor. Sie erlauben einen noch genaueren Blick darauf, welche Faktoren Sturm Graz zum Meistertitel geführt haben.

Die erste auffällige Zahl des Meisters ist jene seiner Netto-Spielzeit. Obwohl die von Christian llzer gepredigte Intensität eines der Hauptmerkmale des Sturm-Stils ist, kam seine Mannschaft auf die kürzeste Netto-Spielzeit aller zwölf Teams. Nur 49:35 Minuten pro 90 Minuten (plus Nachspielzeit) waren die Grazer effektiv im Spiel. Zum Vergleich: Peter Pacults Austria Klagenfurt musste sich pro Spiel um fast fünf Minuten (54:14) länger abrackern.

Das lässt nun zwei Interpretationsmöglichkeiten zu: Entweder wissen die "Blackys" genau, wie sie sich geschickt ihre Pausen zum Durchschaufen holen - oder aber ihr Spiel ist so intensiv, dass sich die Schiedsrichter zu keiner längerer Nachspielzeit veranlasst sehen. Ob Sturm-Spiele weniger lange gedauert haben als jene der Konkurrenz, wird von "Opta" nicht ausgewiesen.

Meist hat die Mannschaft des ersten österreichischen Meistertrainers seit Adi Hütter (2014/15) ihre Spiele ohnehin früh entschieden. 13 ihrer 56 Tore, also fast ein Viertel (23,2 Prozent), hat sie (wie in der Meistersaison 1997/98) bereits in der Anfangsviertelstunde erzielt. Ligaweit liegt der Schnitt bei 15,5 Prozent und stellt damit schon den höchsten in 50 Jahren Bundesliga dar.

Defensive gewinnt Meisterschaften

Dass sich der alte Spruch von der Offensive, die Spiele gewinnt, während die Defensive Meisterschaften gewinnt, mit dem Sturm-Titel wieder einmal bewahrheitet hat, lässt sich schon mit einem Blick an der Tabelle ablesen. RB Salzburg hat um 18 Tore mehr geschossen als die Grazer, die aber mit nur 23 Gegentoren in 32 Runden um sechs weniger zugelassen haben als der entthronte Serienmeister.

So wenige Gegentore in einer Saison sind für Sturm ein Novum. Einzig 1997/98 waren es nach 32 (von 36) Runden ebenfalls 23. Auch damals wurden die "Schwoazen" Meister. Und auch zum letzten Meistertitel 2010/11 gibt eine Parallele: Damals war die Foda-Elf in neun von 18 Heimspielen ohne Gegentor geblieben, diesmal waren es sogar neun von 16.

Diese Zahlen sprechen natürlich auch für die drei Torhüter, die die Grazer in dieser Saison eingesetzt habe. Zusammen spielten Scherpen (7-mal in 16 Spielen), Jaros (5-mal in 14 Spielen) und Maric (in seinen beiden Spielen) 14-mal zu Null. Das wiederum war möglich, weil sie die besten Quoten an abgewehrten Torschüssen aller Torhüter aufweisen können: Kjell Scherpen machte 76,9 Prozent der Geschosse auf sein Tor unschädlich, bei Vitez Jaros waren es 73,2. Maric, der in seinen zwei Spielen ohne Gegentor blieb, hat demnach 100 Prozent aller Schüsse auf sein Tor pariert, aufgrund zu weniger Einsätze fand er aber keine Aufnahme in der Liste der besten Torhüter.

Herausragender „Kite"

Die Zahlen belegen auch, dass Otar Kiteishvili nicht ohne Grund von der Bundesliga zum "Spieler der Saison" gekürt wurde. Der Georgier bestritt 25 Spiele, ohne ein einziges zu verlieren. Das sind zwar noch keine Xhaka-Dimensionen, aber Höchstwert der Saison und Bundesliga-Rekord für Sturm Graz allemal. Dass er ein Mann der schwierigen Tore ist, zeigt sein xG-Wert, der nur bei 4,9 liegt. Tatsächlich hat er aber neun Tore erzielt, also um 4,1 mehr als sein Chancenwert zugelassen hätte.

Effektiver war nur noch Andy Irving, dessen Plus sogar bei 4,4 lag. Beinahe schon kurios erscheint, dass der kleine Offensivmann mit neun Treffern bester Torschütze des Meisters ist. Bisher waren Jimmy Hoffer und Steffen Hofmann die meisterlichen Topscorer mit den wenigsten Toren - mit zehn Treffern waren sie 2007/08 immerhin zweistellig. Das Fehlen eines echten Goalgetters haben die Grazer damit kompensiert, indem sich 15 ihrer 27 eingesetzten Spieler in die Torschützenliste eingetragen haben.

Nur Salzburg kann noch einen Torschützen mehr bieten. Was die Blackys besser beherrscht haben als die Konkurrenz, waren Offensiv-Standards, auf die ein Großteil ihrer 15 Kopfballtreffer zurückgehen, die Liga-Bestwert bedeuten. Je dreimal waren Gorenc Stankovic und Wlodarczyk mit dem Kopf zur Stelle, das haben sonst nur noch die beiden Salzburger Pavlovic und Ratkov bzw. der Linzer Ronivaldo geschafft.

Prassing Monster

Wenn Jon Gorenc Stankovic der Kopf des Meisters ist, dann ist Alexander Prass seine Schlagader. Er ist der Mann der Grazer, der die meisten Pässe in die gegnerische Hälfte treibt (714), er geht in die meisten Dribblings (118; nur Grüll mehr) und Tacklings (61), teilt am öftesten aus (44 Fouls von ihm) und steckt am meisten ein (51 Fouls an ihm).

Auch im Abschluss zeigte sich der EURO-Kandidat stark verbessert. Sieben Tore, um vier mehr als im Vorjahr, sind Karriere-Bestleistung des 23-Jährigen. Dass er vier davon in der härter umkämpften Meistergruppe erzielte, sei auch nicht unerwähnt. Für die Filigranarbeiten war Tomi Horvat zuständig. Der slowenische EM-Starter mit versorgte seine Offensivleute mit 118 Flanken und Ecken, leistete 48 Torschussvorlagen, aus denen sechs Tore resultierten. Das macht den kleinen Techniker zum zweitbesten Assistgeber der Saison, freilich weit hinter Oscar Gloukh, der elf Salzburger Treffer einfädelte. Mit 13 Torbeteiligungen kam Horvat sogar fast an Kiteishvili (14) heran.

Gewonnen haben die Grazer den Meistertitel im übrigen auswärts. Da haben sie vier Punkte mehr geholt als die am Ende punktegleichen Salzburger. Geschafft haben sie das, indem sie erstmals in jedem Auswärtsspiel der Saison getroffen haben, saisonübergreifend sind es sogar schon 26 Spiele.