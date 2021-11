Die Zahlen hinter Salzburgs Überlegenheit

Die Bundesliga-Tabelle drückt Red Bull Salzburgs Überlegenheit in Punkten aus. Darüber, wie diese auf dem Spielfeld zustande kommt, geben zwei interessante internationale Studien Aufschluss.

Auch wenn die Batterien bei Red Bull Salzburg zuletzt nicht mehr voll waren, spiegelt die Bundesliga-Tabelle eine Überlegenheit wider, die ihresgleichen in Europa sucht. 39 Punkte aus 16 Spielen, zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweiten, die meisten Tore erzielt, die wenigsten erhalten - schon ein kurzer Blick auf die Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie groß der Vorsprung auf den Rest der heimischen Zwölferliga ist. Dass diese Überlegenheit auf das größte Budget und damit die teuersten und wertvollsten Spieler zurückzuführen ist, weiß auch jeder Fußballfan. Wie aber drückt sich dieser Vorteil auf dem Spielfeld aus? Darüber geben zwei interessante Studien des CIES, des Centre International d’Etude du Sport, mit Sitz in Neuchâtel, Auskunft.

Die Kugel rollt für die Salzburger

Das CIES untersuchte zuletzt die Ball-Zirkulation von 654 Mannschaften in 40 verschiedenen Ländern weltweit und sah Red Bull Salzburg dabei im Spitzenfeld. 10,9 Kilometer legt der Ball in einem durchschnittlichen Salzburg-Spiel auf dem Passweg zurück. Damit nimmt die Jaissle-Elf Platz 16 in diesem Ranking ein. Die Nummer eins ist nicht etwa der frühere Tiki-Taka-Weltmeister FC Barcelona, sondern Celtic Glasgow. Unter dem Australier Ange Postecoglou erreichen die "Hoops" eine Ball-Zirkulation von 12,8 Kilometern pro Spiel, bereits mit Respektabstand folgen Rapids Europa-League-Gegner Dinamo Zagreb und Ajax Amsterdam (je 11,8). Die Bayern nehmen mit 11,7 Kilometer Platz vier ein.

Und weil bereits Rapid erwähnt wurde: Die Hütteldorfer liegen mit 9,0 km in Österreich - der Tabelle entsprechend - auf einem Mittelfeldplatz. Den Salzburgern am nächsten kommt die WSG Tirol mit 10,0 km. Eine Bestätigung für die Arbeit von Thomas Silberberger und dafür, dass es kein leeres Gerede war, wenn man seiner Mannschaft trotz zwischendurch letztem Tabellenplatz ansehnlichen Kombinations-Fußball nachsagte. Am Ende der Pass-Tabelle steht mit 7,5 km wenig überraschend die SV Ried, die zumindest unter Andreas Heraf bewusst auf eine hohe Passkultur verzichtete.

Gepflegter Silberberger-Fußball

In direkter Korrelation zur Ball-Zirkulation steht natürlich die Passhäufigkeit. Auch da ist Celtic mit 735 Pässen pro Spiel der gesamten Konkurrenz voraus, Guardiolas Manchester City (692) und die Brasilianer von Shakhtar Donezk (681) kommen den Schotten am nächsten. RB Salzburg ist mit 575,5 Pässen nicht ganz so weit vorne zu finden, in Österreich ist es aber wieder nur die WSG Tirol, die noch auf über 500 Pässe pro Spiel kommt (504,5), Schlusslicht ist in dieser Wertung Aufsteiger Austria Klagenfurt mit 355,9, knapp hinter der SV Ried mit 368,3.

Die Pacult-Truppe ist es auch, die sich nicht lange mit gepflegtem Kurzpassspiel aufhält, sondern mit weiten Bällen den raschen Weg in die Angriffszone sucht. Im Schnitt liegt die Passlänge der Klagenfurter bei 22 Meter, die Bullen haben mit 18,9 Meter wieder knapp die Nase vor dem LASK mit 19 Metern. International sind wieder Shakhtar und - bei Messi und Neymar kein Wunder - Paris Saint-Germain ganz vorne zu finden (15,7m). Kick and Rush ist immer noch auf der britischen Insel zu Hause: Livingston kommt auf eine durchschnittliche Passlänge von 24,4 Metern, Birmingham City auf 23,4 und Motherwell auf 23,2.

Salzburg auch im Sprint vorne

Der nationalen Konkurrenz ähnlich überlegen wie in der Ball-Zirkulation ist Red Bull Salzburg, wenn es um die höchsten Sprint-Distanzen geht, die pro Spiel zurückgelegt werden. Als Sprint zählt die CIES dabei Läufe, die in einem Tempo von zumindest sieben Meter pro Sekunde (25,2 km/h) zurückgelegt werden. Die Spieler des FC Leeds von Guardiola-Vorbild Marcelo Bielsa können auf den internationalen Top-Wert von 2,23 Kilometer pro Spiel verweisen. Auf Platz zwei folgen die Young Boys Bern. Die Zwei-Kilometer-Marke wird nur von vier Mannschaften in Europa übertroffen. Red Bull Salzburg hat mit 1,68 km zwar etwas Abstand zur absoluten Spitze, überragt den Liga-Durchschnitt von 1,38 km aber immer noch deutlich. Bei der SV Ried sind es nur 1,09 km. Die sprintstärkste Liga ist überraschend keine der Top-5-Ligen, sondern die Schweizer Super League mit 1,70 km, erst dann folgt Spaniens La Liga mit 1,68 km und Englands Premier League mit 1,65. Die Deutsche Bundesliga steht mit 1,47 km nur etwas höher als die österreichische.

Angesichts der letzten Zahlen wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn Österreichs Klubs bei der nächsten Trainersuche auch einmal in die Schweiz schauen, wie das die deutschen Sportdirektoren immer öfter machen.