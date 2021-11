Die Zahlen hinter dem Erfolg: Was Freiburg so stark macht

Vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern ist der SC Freiburg in der Bundesliga noch immer ungeschlagen und belegt mit 22 Punkten Platz 3. Welche Faktoren zum Höhenflug der Breisgauer beigetragen haben - und wohin es noch gehen könnte ...

Christian Streich als Erfolgstrainer zu bezeichnen, ist zweifellos zutreffend. Aber natürlich ist er nicht allein für die starke Entwicklung seines Vereins in den vergangenen Jahren verantwortlich.

Das zeigt unter anderem der Blick auf die Zahlen hinter den Kulissen. So hat der SC in Streichs fast zehnjähriger Amtszeit einen Transferüberschuss von 70,51 Millionen Euro erwirtschaftet, nur in drei der zehn Spielzeiten fiel das Transfersaldo negativ aus. Maßgeblich dafür verantwortlich: Sportvorstand Jochen Saier und Sportdirektor Klemens Hartenbach, die wie Streich früher in der SC-Nachwuchsschmiede arbeiteten und im April 2013 die sportliche Leitung bei den Profis übernahmen.

Den größten Gewinn machten die Breisgauer in der Spielzeit 2020/21 durch Verkäufe von Spielern wie Robin Koch, Luca Waldschmidt und Alexander Schwolow - obwohl sie die vereinsinterne Rekordsumme von zehn Millionen Euro für Baptiste Santamaria zahlten. Der ging ein Jahr später zurück nach Frankreich (Stades Rennes). Ablöse dann: 14 Millionen Euro.

Vor allem aufgrund dieser ertragreichen Transferpolitik beendete der Verein das am 30. Juni 2021 beendete Geschäftsjahr trotz der Pandemie mit Gewinn (9,8 Millionen Euro), steigerte das Eigenkapital (von 83,3 auf 93 Mio.) sowie den Umsatz (von 89,2 auf 110,1 Mio.) gegenüber dem Vorjahr - ligaweit eine absolute Ausnahme. Laut offiziellen DFL-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 bedeuteten die 83,3 Millionen Euro Eigenkapital im Ligavergleich bereits einen sehr beachtlichen 7. Platz, während der SC mit einem Personalaufwand von 49,2 Millionen (Platz 13) weiterhin deutlich in der zweiten Hälfte der Bundesliga rangierte.

Wer nach Freiburg kommt, bleibt meistens länger

Doch mit diesen nach wie vor bescheidenen Mitteln geht Freiburg effizient um. Ein großer Faktor dafür: personelle Nachhaltigkeit. Die gilt nicht für den mit Abstand dienstältesten Bundesliga-Trainer und sein Trainerteam sowie die Sportchefs, sondern auch für die Mannschaft. Im Schnitt sind die Freiburger Spieler seit ihrem Ligadebüt 3,29 Jahre im Klub - nur Mönchengladbach (3,93) kommt ligaweit auf einen noch höheren Wert, auch mit Blick auf die komplette Vereinszugehörigkeit ist Freiburg (5,08 Jahre) Zweiter im Liga-Ranking - hinter Mainz (5,12).

Heißt: Wer zum SC Freiburg kommt, der bleibt in der Regel - und ist dann bestens mit dem Verein, seiner Philosophie und vor allem Streichs Spielidee vertraut. Als ein Standbein hierfür fungiert die erfolgreiche Jugendarbeit. Die etatmäßigen Stammspieler Nicolas Höfler (unterbrochen durch eine zweijährige Leihe nach Aue), Christian Günter und Jonathan Schmid (zwischendurch vier Jahre in Hoffenheim und Augsburg) sind bereits seit 2005, 2007 respektive 2008 im Verein. Auch Yannik Keitel und Nico Schlotterbeck liefen schon im Jugendbereich für die Breisgauer auf, in diesem Sommer wurden weitere sechs Talente aus dem eigenen Unterbau fest in den Profikader befördert - Kevin Schade, Noah Weißhaupt und Kiliann Sildillia debütierten bereits.

Sie alle sind Teil der aktuellen Erfolgsserie, die vor allem von einer starken Defensive geprägt wird. Erst sieben Gegentreffer hat Freiburg kassiert - die wenigsten in der Liga und auch die wenigsten in der eigenen Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt. Ausschlaggebend dafür sind neben dem starken Keeper Mark Flekken (mit 81,6 Prozent höchste Quote abgewehrter Schüsse unter allen Keepern, zudem mit einem Schnitt von 2,55 bester Torwart nach kicker-Noten) und der stabilen Abwehrkette auch die disziplinierte Arbeit gegen den Ball der Offensivabteilung um Lucas Höler sowie die mangelnde Chancenverwertung der Gegner. Nur 16 Prozent der gegnerischen Möglichkeiten fanden den Weg ins Tor - Bestwert in der Bundesliga.

Auch ohne Dribblings wird Freiburg oft gefoult

Äußerst bemerkenswert mit Blick auf die Offensive: Obwohl Freiburg die wenigsten Dribblings der kompletten Bundesliga versucht (im Schnitt 10,8 pro Spiel), werden die SC-Spieler am häufigsten gefoult (im Schnitt 13,8 pro Spiel). Ausdruck des geradlinig-schnörkellos vorgetragenen, aber effektiven Angriffsspiels.

Stellt sich abschließend die Frage: Wohin kann der Freiburger Höhenflug in dieser Saison noch führen? Dass eine Mannschaft nach zehn Spielen ungeschlagen war, gab es in der Bundesliga bislang 31-mal. 13 Teams wurden am Saisonende Meister, 14-mal stand am Ende Platz zwei bis vier. Die Wahrscheinlichkeit für den erstmaligen Einzug in die Champions League liegt damit bei stolzen 87 Prozent. Den tiefsten Absturz nach einer derartigen Ungeschlagen-Serie zum Start erlebte übrigens der MSV Duisburg, der die Spielzeit 1993/94 als Neunter abschloss. Aber selbst das wäre eine Steigerung gegenüber des auch schon beachtlichen Platz 10, den der SC in der vergangenen Saison belegte. Aber die Chancen standen noch nie so gut, das bisher beste Ergebnis unter Streich zu überbieten: Platz 5 in der Saison 2012/13 mit 51 Punkten. Nach zehn Spieltagen hatte sein Team damals sogar nur 12 Zähler vorzuweisen.