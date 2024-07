Die X-Faktoren von AFC North und NFC North: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Anfang September beginnt sie, die neue Regular Season der NFL. Um die letzten Wochen der Warterei zu versüßen, startet "Icing the kicker" nun schon mit den Previews auf die Divisionen. Los geht es mit dem hohen Norden.

Die neue NFL-Saison rückt näher, bis zum 24. Juli steigen alle NFL-Teams mit den Training Camps in die Saisonvorbereitung ein. Was zu spannenden Duellen um wichtige Positionen führt - darauf hat sich jüngst etwa kicker-Experte Adrian Franke in seiner neuen NFL-Kolumne gestürzt.

Doch auch der Podcast "Icing the kicker" wirft einen Blick voraus, die Vorschauen auf die acht teils extrem schwer einzuschätzenden Divisionen steht an. Los geht es an diesem 4. Juli mit dem hohen Norden, also der AFC North und der NFC North. Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und die beiden kicker-Redakteure Michael und Grille sind sich dabei einig: Es dürfte hochspannend zugehen - innerhalb der Teams sowie innerhalb der Divisions.

Allein der kurze Blick auf die AFC North zeigt, dass am Ende der anstehenden Regular Season im Grunde jedes der vier Teams (Ravens, Browns, Steelers, Bengals) das Potenzial für die Playoffs hat. Wichtig wird dabei sein, wie sich neben etablierten Stars die sogenannten X-Faktoren über den Saisonverlauf zeigen. Kann etwa Pittsburghs neuer Offensive Coordinator Arthur Smith (zuletzt Head Coach der Atlanta Falcons) die seit Jahren etwas eingestaubte Steelers-Offense in neue Sphären heben? Was dürfen die Browns von ihrem zuletzt schwer verletzten Running Back Nick Chubb noch erwarten? Wie findet sich die Bengals-Secondary um Cornerback Cam Taylor-Britt zurecht - und liefert Derrick Henry als Ravens-Walzmaschine wirklich weiter ab?

Jetzt hören in der neuen Folge von "Icing the kicker", wo auch bezüglich der NFC North interessante Fragen aufgeworfen werden: Wie gut werden die auf dem Papier stark aufgestellten Chicago Bears am Ende wirklich sein? Verbessert sich in Green Bay mit Top-Safety Xavier McKinney und dem neuen Defensive Coordinator Jeff Hafley die Abwehr auf einen Schlag? Und was passiert bei Lions und Vikings?

Podcast #96 Division Preview: AFC/NFC North - die X-Faktoren! Es ist wieder Preview-Zeit! Wie ihr es gewohnt seid, blickt die Crew von „Icing the kicker“ auf alle Divisions in der NFL, sobald die neue Saison am Horizont zu erkennen ist - den Anfang macht der hohe Norden. Kucze, Detti, Michael und Grille stellen euch aus allen Teams einen Spieler (oder Trainer) vor, der den Unterschied in der Spielzeit 2024 machen könnte. Fehlt nur noch ein Puzzlestück auf dem Weg in die Playoffs? Oder gar zum Ring? Welcher Faktor muss unbedingt zünden, um die gesteckten Ziele zu erreichen? Wir sagen es euch - hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ mit der Vorausschau auf die Teams im Westen gibt es am 18. Juli! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

In der momentan noch laufenden Offseason muss bis zum NFL-Start Anfang September allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit der Footballerei mit dem kicker erscheint in dieser Zeit im Zweiwochen-Rhythmus. Die nächste Folge erscheint bereits am 18. Juli 2024 - dann wird mit den Division Previews weitergemacht. Genauer: mit der AFC und NFC West, also etwa mit Super-Bowl-Champion Kansas City.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.