Absurde Klauseln sind längst Teil des Geschäfts. Der kicker schildert diverse Kuriositäten aus den Akten der FIFA-Disziplinarkammer. Die wunderbare Welt des Transfermarkts, Teil I.

Mit den Millionen sind auch die Absurditäten eingezogen auf dem Transfermarkt. Während in der Öffentlichkeit häufig nur über die besonders hohen Summen debattiert wird - etwa die obszönen 222 Millionen Euro, die Paris St. Germain 2017 dem FC Barcelona reichte für Neymar, um nur das krasseste Beispiel zu nennen - schlagen bei der FIFA regelmäßig kuriose Fälle auf. Da geht es manchmal um möglicherweise unrechtmäßige Handlungen wie im Falle der Registrierungssperre des 1. FC Köln, weil der Nachwuchstalent Jaka Cuber Potocnik unter Vertrag nahm, das nur einen Tag zuvor bei Olimpija Ljubljana fristlos gekündigt hatte. Manchmal geht es aber auch um besonders kreative Vertragskonstrukte und Einfluss- nahmen.

Um diese zu unterbinden, hat die FIFA in den Transferregularien unter anderem den "Artikel 18bis" integriert (siehe Infokasten). Dennoch landen immer wieder Fälle vor der Disziplinarkammer des Weltverbandes, die eine vermeintliche Umgehung dieses Paragrafen darstellen. Der kicker hat ein paar besondere Fälle nachgezeichnet:

"ARTIKEL 18BIS": Beeinflussung von Klubs durch Drittparteien Ein Verein darf keine Verträge eingehen, die dem anderen Verein/den anderen Vereinen und umgekehrt oder einer Drittpartei die Möglichkeit einräumen, in Arbeitsverhältnissen oder Transfersachen seine Unabhängigkeit, seine Politik oder die Leistung seiner Teams zu beeinflussen.

Die FIFA-Disziplinarkommission kann gegen Vereine disziplinarische Sanktionen verhängen, wenn diese die obige Verpflichtung verletzen.

Der Sportminister und die 70 Prozent

Weiterverkaufsbeteiligungen sind heute Geschäftsalltag im Fußball. In aller Regel liegen sie bei 10, manchmal 20 Prozent. Besonders viel Geld aber hätte Bryan Carvallo seinem Ex-Klub Colo-Colo bringen sollen. Für rund 500.000 Euro war der Offensivmann 2018 von den Chilenen zu Necaxa gewechselt - für den Fall eines Weiterverkaufs durch die Mexikaner hätte Colo-Colo gar mit 70 Prozent beteiligt werden sollen. Weswegen die Chilenen sich vertraglich zusichern ließen, dass ein solcher Weiterverkauf ohne ihre Zustimmung nur ab einer Summe von 1,2 Millionen US-Dollar möglich ist. Bei einem niedrigeren Angebot hätten sie zustimmen müssen, falls Necaxa Carvallo hätte verkaufen wollen. Die FIFA kassierte den Kontrakt, weil Necaxas Entscheidungsfreiheit nicht gegeben war - und verdonnerte Colo-Colo, dem zum Zeitpunkt des Transfers pikanterweise der ehemalige Sportminister Gabriel Ruiz-Tagle vorsaß, zu einer Geldstrafe. Heute spielt Carvallo beim chilenischen Erstligisten Union Espanola.

Manchester ist nicht gleich Manchester

Lediglich 15 Prozent im Falle eines Weiterverkaufs von Brahim Diaz hätten Manchester City zugestanden, nachdem die Briten den 1,71-Meter- Mann 2019 an Real Madrid abgegeben hatten. Allerdings sah der Transfervertrag vor, dass die Beteiligung auf 40 Prozent wachsen sollte für den Fall, dass die Königlichen Diaz an einen Klub aus der Region "Greater Manchester" transferieren würden. Die Intention war klar: Die Cityzens wollten "ihr" Talent ungern beim Lokalrivalen Manchester United auf- und womöglich gar einschlagen sehen. Der Weltverband sah einen Statutenverstoß, der Internationale Sportgerichtshof CAS dagegen gab den Skyblues recht. Diaz steht übrigens mittlerweile beim AC Mailand unter (Leih-)Vertrag, die Rossoneri halten auf ihn eine Kaufoption.

Sieben-Tage-Frist für Freiburger

Stark entwickelt hat sich Philipp Lienhart, der als Innenverteidiger beim SC Freiburg zu den Leistungsträgern gehört und sich zum österreichischen Nationalspieler aufgeschwungen hat. Obgleich er bei Real nicht den Durchbruch schaffte, trauten ihm die Königlichen dennoch einiges zu. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Madrilenen sich beim fixen Transfer zum Sport-Club anno 2018 - zuvor war er in den Breisgau verliehen worden - ein Rückkaufsrecht vertraglich absichern ließen? Sieben Tage Zeit haben die Spanier, eine Offerte eines dritten Vereins an Freiburg für Lienhart zu "matchen". Zudem klingeln die königlichen Kassen im Falle eines Weitertransfers: Zwei Millionen Euro gibt es für Real plus 30 Prozent der Verkaufssumme. Beides ist übrigens laut FIFA-Statuten okay.

Wenn er spielt, dann spart der Klub

Um wesentlich weniger Geld ging es im Falle Joseph Olowu. Der gebürtige Nigerianer genoss von seinem neunten Lebensjahr an die Ausbildung beim FC Arsenal. Als die Gunners den damals 21-Jährigen im Februar 2020 nach Irland zu Cork City verliehen, wollten sie sichergehen, dass Olowu auch genügend Praxis bekommt. Cork sollte eine Leihsumme von 8000 Pfund und eine Performance Fee von 15.000 Pfund zahlen. Letztere sollte vertraglich schrittweise sinken, je häufiger Cork Olowu einsetzte. Bis hinunter zum Nullpunkt bei 16 Startelf-Einsätzen oder 1500 Spielminuten. Was die FIFA übrigens nicht als Beeinflussung und damit nicht als Verstoß gegen "Artikel 18bis" wertete, sondern als zulässigen Anreiz. Gebracht hat dem Innenverteidiger die Leihe allerdings nicht allzu viel: Heute spielt Olowu in der 4. englischen Liga bei den Doncaster Rovers.