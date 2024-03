Die WSG Tirol und das oberste Gebot zu punkten

Vier Niederlagen und nur ein Sieg. Das bisherige Frühjahr verlief aus Sicht der WSG Tirol wahrlich alles andere als erfreulich. Nur mehr zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf das Tabellenende, die Tiroler sind unter Zugzwang und müssen anschreiben. Der kommende Gegner lässt aber nichts Gutes verheißen.

Thomas Silberberger will in seinem letzten Halbjahr als WSG-Trainer den Klassenerhalt fixieren. GEPA pictures

Die WSG Tirol steht vor einem entscheidenden Frühjahr. Nach vier Niederlagen und nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen beträgt der Abstand auf das Tabellenende nur mehr zwei Zähler. Zudem kündigte Langzeittrainer Thomas Silberberger seinen Abschied zum Saisonende an. Es stehen also große Veränderungen bei den Tirolern bevor, die in den letzten zehn Partien der aktuellen Saison nun alle an einem Strang ziehen müssen, um ab kommenden Sommer auch in ihre fünfte Bundesliga-Spielzeit in Folge zu gehen. Dafür müssen die Tiroler nun in die Tritte kommen und sollten direkt zum Start der Qualifikationsgruppe Zählbares mitnehmen. Allerdings wird das mit Blick auf den nächsten Gegner Wolfsberger AC (Samstag, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) eine äußerst schwierige Aufgabe.

Denn die letzten drei Duelle gegen den WAC verloren die Tiroler allesamt mit einer Tordifferenz von 3:9. Zudem gewann die Mannschaft von Thomas Silberberger nur eines der letzten acht Spiele im unteren Play-off, während die Kärntner seit acht Spielen in der Qualifikationsgruppe nicht mehr zu bezwingen waren. Die Vorzeichen stehen daher alles andere als gut für die WSG, die laut Cheftrainer Silberberger dazu verdammt ist, möglichst bald anzuschreiben: "Das oberste Gebot ist zu punkten und einen guten Start in die Qualifikationsgruppe hinzulegen."

Bis auf Alexander Rancher, der nach seinem krankheitsbedingten Ausfall weiterhin nicht zur Verfügung steht, kann der WSG-Coach auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Damit will man den WAC, der als Tabellenachter neben der Wiener Austria als Favorit auf den Sieg im unteren Play-off gilt, nach fast einem Jahr wieder zu Fall bringen. Die Statistik, dass man in der Bundesliga schon 32 Tore gegen die Kärntner erzielte - und damit mehr als gegen jedes andere Team - sollte Mut machen, für eine Überraschung sorgen zu können. "Ein gelungener Auftakt wäre sehr wichtig, weil er natürlich viel Selbstvertrauen geben würde", macht auch Silberberger klar, für den mit seiner Mannschaft nun so richtig die Wochen der Wahrheit angebrochen sind.