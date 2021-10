Die WM-Qualifikation der DFB-Elf ist nur logisch

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich vorzeitig die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 gesichert. Das war bei der Konkurrenz zu erwarten. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg fortzusetzen - denn die großen Herausforderungen kommen erst noch. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Der erste Schritt ist getan: Die deutsche Nationalmannschaft darf bei der WM in gut einem Jahr in Katar mitmachen. Sie hat damit ihren Minimalauftrag erfüllt, denn in diesem Sechserfeld musste sie sich behaupten, auch mit dieser Distanz zu den international zweitklassigen Konkurrenten: Kein Gegner in dieser Gruppe J ist auf den ersten 40 Plätzen der FIFA-Weltrangliste notiert. Diese erfolgreiche WM-Bewerbung ist also nur logisch. Und mit sieben Siegen bei einem Ausrutscher, der 1:2-Heimniederlage gegen Nordmazedonien Ende März, sowie 23:3 Toren bestätigte die DFB-Auswahl die Erwartungen, in der Addition statistisch, mittlerweile zunehmend auch spielerisch.

Im nordmazedonischen Skopje setzte die deutsche Mannschaft ihren Aufwärtstrend fort. Die fünf Siege und 18:1 Tore, die in den fünf Spielen unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zusammengetragen wurden, geben den veränderten Stil wieder: Die Elf, egal welche Akteure sie bilden, sucht stets bemüht, beherzt und beschwingt die Möglichkeit zur offensiven Aktion. Diese Grundeinstellung gefällt, selbst wenn immer wieder Fehlpässe oder Ballverluste, mögen sie aus Übereifer oder Schlampigkeit entstehen, den Rhythmus stören und in der Folge eine höhere Effizienz im Abschluss verhindern. Gerade der Pass ins letzte Spielfelddrittel oder in den gegnerischen Strafraum misslingt gerne. Trotzdem gibt es reichlich Chancen, die obendrein nicht immer konsequent genutzt werden.

Die individuelle Qualität für Großtaten ist vorhanden - aber nicht auf allen Positionen

Sehr positiv wirkt sich aus, dass gegen diese spielerisch eingeschränkten Teams, wie es Nordmazedonien vor allem nach der Pause war, immer wieder Bälle durch frühes Attackieren erobert werden, so beim 0:2 und 0:4. Die individuelle und physische Überlegenheit setzte sich da im zweiten Spielabschnitt durch. Das vereinte Pressing muss dennoch weiter abgestimmt werden. Auch die Rückwärtsbewegung im Kollektiv und die defensive Raumzuteilung verlangen noch nach einer Präzisierung.

Kapitän Manuel Neuer zuvorderst, im Nachklang nun auch Serge Gnabry oder Kai Havertz, sprechen vom Titelgewinn 2022. Es ist eine kluge Idee, sich schon jetzt psychologisch auf ein klares Ziel zu fokussieren. Damit werden die eigenen Sinne geschärft, es entsteht ein teaminternes Bewusstsein für den großen Auftrag in Katar. Und die individuelle Qualität für Großtaten ist auf mehreren Positionen durchaus vorhanden, aber nicht überall.

Der neuerdings eingeschlagene Weg ist ein guter

Die Suche nach den idealen Außenverteidigern läuft weiterhin. Und Timo Werner, unter Flick in vier von fünf Partien Torschütze und insgesamt fünfmal, muss sich konstant profilieren. Der typische Mittelstürmer ist er sowieso nicht. Diesen Typus gibt es im deutschen Sortiment nicht, also muss der Fußballlehrer Flick diesen Mangel anders beheben. Die variable Interpretation des Angriffsspiels sowie der - gerade auch jugendliche - Elan bieten verheißungsvolle Alternativlösungen.

Dennoch trifft vollumfänglich zu, was Leon Goretzka anmerkt: Der neuerdings eingeschlagene Weg ist ein guter, dennoch bleibt bis zum Weltturnier 2022 noch viel zu tun für Chefcoach Flick und die Seinen. Nordmazedonien oder Rumänien sind nicht der Maßstab. Beim globalen Entscheid warten andere Größen, wie Frankreich und Spanien im Finale der Nations League 24 Stunden zuvor mitreißend demonstrierten.