Die Wirtz-Frage als Knackpunkt: Xabi Alonsos heikles Personalpuzzle

Nach dem 2:0-Sieg gegen Ferencvaros Budapest in der Europa League am Donnerstag steht für Bayer 04 gleich die nächste englische Woche an mit drei Partien, die zum Teil auch für Xabi Alonso persönlich einen hohen Stellenwert besitzen. Eine Konstellation, die den Wunsch des Trainers zu rotieren schon vor dem Spiel in Bremen zu einem heiklen Personalpuzzle macht.

Es wird eine herausfordernde Woche für Leverkusens Profis - und für ihren Trainer. Die zweite englische Woche nacheinander steht an. Mit dem FC Bayern München als mit Abstand stärksten Gegner am Ende und dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League bei Ferencvaros Budapest, in dem Bayer 04 die letzte Chance wahren möchte, noch in die Champions League einzuziehen.

Das Spiel gegen die Münchner wird für Xabi Alonso ein ganz spezielles. Und das nicht nur, weil er von 2014 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister spielte. Schließlich möchte der 41-Jährige gegen die Bayern seine Klasse als Coach beweisen, wodurch er sich selbst irgendwann einmal den Weg auf den Münchner Trainerstuhl bahnen könnte.

Gegen den deutschen Meister dürfte Xabi Alonso allein schon aufgrund der Stärke des Gegners mit seiner Idealformation beginnen wollen, um auch nur einen Hauch von einer Siegchance zu besitzen und nicht hergespielt zu werden. Doch diese Partie erschwert die Personalplanungen des Leverkusener Trainers für die anstehenden drei Partien gewaltig.

Europa ist wichtig, aber die Bundesliga ist es auch. Xabi Alonso

Denn auch am Donnerstag in Budapest wird Xabi Alonso zumindest zu Beginn seine stärkste Elf aufbieten müssen, um das Ziel Viertelfinale nicht zu gefährden. Mahnte er doch nach dem 2:0 im Hinspiel: "Wir dürfen nicht dumm sein. Wir sind noch nicht weiter."

So stellt sich die Frage, in welchem Spiel Xabi Alonso überhaupt rotieren lassen kann, ohne den sportlichen Erfolg zu gefährden. Schließlich geht es am Sonntag in Bremen (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darum, nicht auch noch den Kontakt zu dem letzten realistisch erscheinenden internationalen Startplatz abreißen zu lassen. Berechtigt doch Rang 7 voraussichtlich für die Teilnahme an der Europa Conference League. Nicht umsonst betont der Trainer: "Europa ist wichtig, aber die Bundesliga ist es auch."

Andrich und Palacios stehen wieder zur Verfügung

Also muss der Spanier tüfteln. "Ich muss darüber nachdenken, was die richtige Entscheidung für Sonntag, aber auch für die ganze Woche ist. Man muss ein bisschen nach vorne analysieren. Wir werden eine intensive Woche haben", weiß Xabi Alonso um die verzwickte Problematik und kündigt an: "Wir werden ein bisschen wechseln."

Für das erste Spiel gegen Bremen gestaltet sich dies zumindest auf den ersten Blick einfacher als im Februar nach dem Hinspiel gegen Monaco bei der 2:3-Niederlage gegen Mainz, bei der er seine Startelf auf fünf Positionen änderte. So stehen die Stamm-Sechser Robert Andrich und Exequiel Palacios, die am Donnerstag noch gesperrt waren, frisch für einen Einsatz von Beginn an zur Verfügung. Wie auch der nach Disziplinproblemen gegen Hertha BSC nicht berücksichtigte und gegen Budapest nicht eingesetzte Mitchel Bakker, der links im 3-4-3 in die Anfangsformation rutschen könnte.

Für Schick kommt ein Startelf-Einsatz wohl zu früh

Mittelstürmer Patrik Schick sieht der Trainer („Er braucht vielleicht noch etwas mehr Zeit“) hingegen offenbar noch nicht bereit für die erste Elf. Doch mit Adam Hlozek und Amine Adli bieten sich zwei Alternativen für die Dreieroffensive an.

Betrachtet Xabi Alonso das Bremen-Spiel separat, stellt dieses noch kein Problem dar. Doch was zögen diese Änderungen nach sich? Um nicht die letzte Chance in der Liga wegzuschmeißen, wird der Spanier auf einen Mix aus Rotation und Wechseln während der Spiele in Bremen und Budapest setzen müssen. Beispielsweise in der Hoffnung, dass sein Team im Rückspiel bei Ferencvaros das Weiterkommen frühzeitig klar macht, so dass er den einen oder anderen dauerbelasteten Leistungsträger relativ früh auswechseln kann.

Zudem ist die Notwendigkeit in Bremen zu rotieren, nicht ganz so hoch wie vor dem Mainz-Spiel. "Gegen Monaco zuhause sind wir sehr viel gelaufen. Gestern war das Tempo nicht so hoch. Wir haben nicht so viele intensive Läufe gebraucht", führt Xabi Alonso ein Argument für eine gemäßigte Rotation an. So könnte beispielsweise Kerem Demirbay, der gegen Budapest Bayers Bester war, erneut beginnen. Womit sich die Belastung auf der Doppelsechs gut verteilen ließe.

Da sich Jeremie Frimpong schon vergangene Saison als Immer-Spieler bewiesen hat, wäre diesem zuzutrauen, dass er in allen drei Partie beginnt. Gleiches gilt auf den drei Innenverteidigerpositionen, auf den nicht zwingend rotiert werden muss, Xabi Alonso aber mit vier Kandidaten (Hincapie, Tah, Tapsoba, Kossounou) die Möglichkeit dazu hat.

Gegen Werder und Ferencvaros spricht viel für Azmoun

Selbst im Angriff gestaltet sich die Entscheidung bei zwei der drei derzeitigen Stammkräften noch relativ einfach. So wurde Topscorer Moussa Diaby in den jüngsten drei Partien jeweils etwa 20 Minuten vor Schluss ausgetauscht. Für Xabi Alonso war dies ein einfacher Zug, weil er mit Adli einen Spieler in der Hinterhand hat, der als schneller, von rechts in die Mitte ziehender Linksfuß Diaby gut ersetzen kann. Wodurch der französische Nationalspieler Körner gespart hat.

Da Mittelstürmer Sardar Azmoun gegen die Bayern ebenfalls durch Konterstürmer Adli noch am besten ersetzt werden könnte, spricht viel dafür, den Iraner somit gegen Werder und Ferencvaros beginnen zu lassen, gegen die Bayer 04 einen gelernten zentralen Angreifer eher benötigen wird.

Wirtz ist nicht adäquat zu ersetzen

Richtig kniffelig wird es aber mit der Personalie Florian Wirtz, dem der Trainer zuletzt auch mal präventiv eine Atempause einräumte, den von einem Kreuzbandriss genesenen Ideengeber nur von der Bank aus brachte. Der torgefährliche Kreativakteur ist nicht adäquat zu ersetzen. Gegen die Bayern wird Xabi Alonso ihn genauso von Beginn an spielen lassen wollen wie in Budapest.

Der 41-Jährige wird also pokern müssen. Vielleicht wie zuletzt in Freiburg drei Tage nach dem Triumph in Monaco seinen Ausnahmekönner in Bremen erstmal zu schonen, um ihn dann im Schlussdrittel für die Entscheidung einzuwechseln. Denn sich darauf zu verlassen, dass Bayer mit Wirtz in der Startelf in Budapest nach einer Stunde schon alles klar gemacht hat und der Nationalspieler ausgewechselt werden kann, wäre schon ein riskanter Move.

Schont Xabi Alonso Wirtz in Bremen?

Andererseits erscheinen drei Punkte in Bremen mit Wirtz deutlich realistischer als ein Sieg gegen die Bayern selbst mit dem Unterschiedsspieler. Legt Xabi Alonso also in der Entscheidung über die Verteilung der Einsatzzeiten des Jungstars zu viel Gewicht auf das Bayern-Spiel, könnte Bayer selbst den Anschluss zu Platz 7 verlieren.

Schont Xabi Alonso Wirtz in Bremen? Pokert er mit ihm in Budapest? Oder verzichtet der Spanier in seinem persönlichen Spiel des Jahres gegen Bayern München anfangs auf seinen Bessermacher? Klar ist: Die Wirtz-Frage wird zum Knackpunkt in Xabi Alonsos heiklem Personalpuzzle.