Die wilden Play-offs starten - Brady gegen die Cowboys: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Kaum ist die Regular Season zu Ende, richtet sich der NFL-Blick auch schon auf die Play-offs. Zwölf Teams nehmen an der ersten Runde, den Wild Cards, teil - und sechs werden direkt ausscheiden. Spannend wird vor allem sein, ob die während der Saison schwächelnden Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady gegen Dallas zuschlagen. Die neue Folge "Icing the kicker" bietet den Überblick. Jetzt hören!

Auch in seinem dritten Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers hat Tom Brady, zuvor in 20 Jahren mit den New England Patriots sechsmal Super-Bowl-Sieger, das Team in die Play-offs geführt. Allerdings mit Müh' und Not. Die mit der negativen Bilanz von 8:9 zum Champion der schwachen AFC South aufgestiegenen Bucs gelten nicht gerade als Top-Team in dieser NFL-Endrunde. Doch wer weiß? Brady (sieben Titel) ist wie immer alles zuzutrauen - erst recht beim Duell mit den Dallas Cowboys (in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr MEZ). Siebenmal hat "TB12" in seiner famosen Laufbahn gegen die Texaner gespielt - und alle sieben Partien gewonnen.

Doch das ist noch lange nicht alles, was die Wild Card Round 2023 zu bieten hat. Interessant wird zum Beispiel auch sein, ob die in Week 18 gerade noch und auch dank des Erfolgs der Detroit Lions bei den Green Bay Packers in die Play-offs gerutschten Seattle Seahawks auch nur den Hauch einer Chance bei den hochfavorisierten San Francisco 49ers haben. Ist gegen Christian McCaffrey, die beste Defense der Liga und Rookie-Quarterback Brock Purdy im Konstrukt von Top-Trainer Kyle Shanahan überhaupt ein Kraut gewachsen?

Fleißig darüber diskutiert wird jedenfalls in der neuen Folge von "Icing the kicker". Moderator Kucze, der dieses Mal von Footballerei-Experte Detti, Coach Shuan (Cheftrainer der Berlin Adler aus der GFL) und kicker-Redakteur Jan flankiert wird, stimmt fleißig auf die interessante Duell ein. Fakten am Rande inklusive.

#40: NFL Preview - So wild wird der Playoff-Auftakt! Kucze, Shuan, Detti und Jan nehmen sich das erste Playoff-Wochenende in der NFL zur Brust. Gewinnen die favorisierten 49ers zum dritten Mal in dieser Saison gegen Seattle? Justin Herbert oder Trevor Lawrence: Wer behält die Oberhand? Haben die Dolphins und Ravens mit ihren Backup-Quarterbacks überhaupt eine Chance? Ziehen die Vikings auch in der Postseason den Kopf aus der Schlinge? Und setzt Tom Brady tatsächlich wieder zum Siegeszug in den Playoffs an? Hört rein!

Einig ist sich das Ensemble dabei, dass wohl der Vergleich zwischen Jacksonville Jaguars und Los Angeles Chargers das am schwersten vorherzusagende Duell ist. Beide Teams haben starke Anlagen und eine gute Saison gespielt, die beiden Quarterbacks Trevor Lawrence und Justin Herbert sind aktuell außerdem über jeden Zweifel erhaben - genauso wie die Trainer Doug Pederson und Brandon Staley.

Zum Thema: Diese 14 Teams stehen in den Play-offs der National Football League

Zwei Team-Sorgenkinder hält die erste Runde dieser NFL-Endrunde ebenfalls parat: die Miami Dolphins und die Baltimore Ravens. Während die Fins definitiv ohne ihren Quarterback Tua Tagovailoa bei den hochfavorisierten Buffalo Bills antreten müssen und wenig Auftrag haben könnten, zittert die Truppe aus Maryland nach wie vor um Lamar Jackson. Es droht der Ausfall im sechsten Spiel am Stück - und das ausgerechnet beim Vergleich mit AFC-North-Rivale Cincinnati, der wie die 49ers aus der NFC jüngst bärenstark drauf war.

