Für seine starke Leistung beim 1:0 des FC Barcelona bei RCD Mallorca wurde Nationalkeeper Marc-André ter Stegen mit Lob überschüttet.

"Die Wiederauferstehung von ter Stegen", titelte am Montag das Madrider Fachblatt "Marca". Die Zeitung "El Mundo" und andere Medien sprachen von einer "Wunderparade" und vom rechten "Wunderarm" des Keepers.

In der Nachspielzeit hatte ter Stegen am Sonntagabend einen Volleyschuss von Jaume Costa aus rund fünf Metern mit einem blitzschnellen Reflex abgewehrt. "Marc hat uns gerettet, dieser Sieg ist immens wichtig", sagte Xavi. Ter Stegen "hatte zuletzt eine Vertrauenskrise", habe diese aber überwunden, so der Barça-Coach.

Auch Innenverteidiger Eric Garcia lobte den 29 Jahre alten Schlussmann: "Spektakuläre Parade. Marc hat gezeigt, was für ein Supertorwart er ist. Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können, wenn es drauf ankommt." Für den Erfolg der Katalanen zeichnete neben ter Stegen ein weiterer Ex-Mönchengladbacher verantwortlich. Das Siegtor erzielte in der 44. Minute der Niederländer Luuk de Jong, über dessen Abgang weiter spekuliert wird.

"Luuk ist ein toller Profi", so Xavi: "Es wird gesagt, dass er gehen wird, aber er arbeitet immer sehr viel und opfert sich für die Mannschaft." Ein Dementi klingt dennoch anders. Wegen Verletzungen und Sperren, vor allem aber wegen mehrerer Corona-Fälle hatte Xavi auf gleich 17 (!) Profis verzichten müssen, eine Spielverlegung gefordert und von "Wettbewerbsverzerrung" gesprochen. Dank des Sieges kletterte der finanziell und sportlich angeschlagene Verein mit 31 Punkten aus 19 Spielen auf Platz fünf.

Erzrivale und Tabellenführer Real Madrid verlor zwar überraschend beim Abstiegskandidaten FC Getafe mit 0:1, hat aber bei einem Spiel mehr einen Vorsprung von 15 Punkten auf Barça.