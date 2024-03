Die wichtigsten Spiele der Woche

In dieser Woche stehen viele spannende Spiele an. In der 1. Bundesliga der Männer kommt es zum 110. Nordderby. Außerdem werden entscheidende Punkte im Abstiegskampf verteilt.

In dieser Woche steht das 110. Nordderby an. Sascha Klahn

Männer

1. Bundesliga

Nach einer Woche Nationalmannschaftspause geht es in der 1. Bundesliga am 26. Spieltag heiß her. Am 21.03.2024 um 19:00 Uhr trifft der TSV Hannover-Burgdorf auf den HBW Balingen-Weilstetten. Die TSV möchte weiterhin Anschluss an die Top5 und die damit verbundene Qualifikation für die European League halten. Der HBW braucht dagegen jeden Punkt im Abstiegskampf.

Am selben Tag um 20:00 Uhr steht die wohl wichtigste Partie des Tages an: die Füchse Berlin treten bei den Rhein-Neckar Löwen an. Die Rhein-Neckar Löwen wollen mit einem Sieg die Serie von neun sieglosen Spielen beenden und aus ihrer Krise herauskommen. Doch die Füchse Berlin können im Zweikampf um die Meisterschaft keinen Punktverlust verkraften.

Im einzigen Freitagsspiel trifft die MT Melsungen am 22.03.2024 um 20 Uhr auf die TBV Lemgo-Lippe. Die MT möchte Tabellenplatz fünf und die damit verbundene Qualifikation für die European League weiter festigen.

Der 23.03.2024 wird um 15:40 Uhr mit dem 110. Nordderby eröffnet. Der THW Kiel empfängt die SG Flensburg-Handewitt. Beide Mannschaften wollen sich mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz sichern. Der THW Kiel ist sicherlich außerdem daran interessiert, sich für die 28:27-Hinspielniederlage in letzter Sekunde zu revanchieren.

Im zweiten Samstagspiel zwischen der HSG Wetzlar und dem HSV Hamburg geht es um 19 Uhr darum, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Am 24.03.2024 stehen noch vier weitere Spiele an. Um 15 Uhr empfängt der SC DHfK Leipzig den ThSV Eisenach. Der SC DHfK ist mit drei Siegen in Folge auf Tabellenplatz acht geklettert und möchte diesen gerne verteidigen. Der ThSV kann zwei Punkte allerdings sehr gut gebrauchen, um sich etwas Luft zum ersten Abstiegsrang zu verschaffen.

Um 16.30 Uhr tritt Frisch Auf Göppingen gegen den HC Erlangen an. Im Duell der Tabellennachbarn wollen sich beide Teams weiter aus dem Abstiegskampf entfernen.

Dieses Ziel hat der TVB Stuttgart ebenfalls. Um 16.30 Uhr treten die Schwaben beim VfL Gummersbach an, der den einstelligen Tabellenplatz weiter festigen möchte.

Der 26. Spieltag wird um 18:00 Uhr von der Partie zwischen dem Bergischen HC und dem SC Magdeburg beendet. In diesem Spiel kämpft besonders der BHC um einen Sieg, um wieder auf einen Nichtabstiegsrang zu klettern. Der SC Magdeburg wird allerdings alles dafür geben, im Kampf um die Meisterschaft keinen Schritt zurück machen zu müssen.

2. Bundesliga

Der 25. Spieltag der 2. Bundesliga der Männer wird am 22.03.2024 um 19:00 Uhr mit dem Spiel zwischen dem TV 05/07 Hüttenberg und dem HSC 2000 Coburg eröffnet. Hüttenberg möchte sich weiterhin Luft im Abstiegskampf verschaffen, während Coburg das Ziel hat, den fünften Tabellenplatz zu festigen.

Weiter geht es am selben Tag um 19.30 Uhr mit dem NRW-Derby zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem VfL Eintracht Hagen. Dormagen hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und möchte diesen gerne ausweiten, während Hagen den Anschluss an die Podiumsplätze halten möchte.

Das letzte Freitagsspiel wird um 20 Uhr zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und den Eulen Ludwigshafen angepfiffen. Beide stehen punktgleich in der Tabelle auf Rang acht und neun.

Am 23.03.2024 empfängt der 1. VfL Potsdam um 18:00 Uhr den EHV Aue, ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Der Vfl würde mit dem Sieg den ersten Tabellenplatz weiter festigen. Der EHV ist momentan letzter und würde mit zwei Punkten den Rückstand ans rettende Ufer verkürzen.

Parallel trifft der GWD Minden auf den TuS N-Lübbecke. Der GWD hat aktuell einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und kann jeden Punkt gebrauchen, um sich von dort loszulösen.

Um 19:30 Uhr tritt der TuSEM Essen gegen den Dessau-Rosslauer HV 06 an. Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellendrittel und wollen sich etwas mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Am 24.03.2024 gastiert der TuS Vinnhorst um 17:00 beim HC Elbflorenz 2006. Der TuS steht aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz hat allerdings nur einen Punkt Rückstand aufs rettende Ufer.

Parallel spielt der VfL Lübeck-Schwartau gegen den TV Großwallstadt. Im Duell Zehnter gegen Elfter wolle sich beide Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte festigen.

Der 25. Spieltag wird am 27.03. um 19.30 Uhr mit dem Topspiel zwischen dem ASV Hamm-Westfalen und der SG BBM Bietigheim beendet. Mit einem Sieg würde der ASV an Bietigheim vorbei rutschen, auf den zweiten Tabellenplatz klettern und sich somit vorerst den zweiten Aufstiegsrang sichern.

Champions League

In der Champions League ist nach Ende der Gruppenphase aktuell spielfrei. Die Play-Offs um den Einzug ins Viertelfinale werden in der letzten März- und der ersten Aprilwoche ausgetragen.

European League

Auch in der European League ist nach Ende der Gruppenphase aktuell spielfrei. Die Hinspiele der Play-Offs werden am 26. März angepfiffen.

3. Liga

In der Staffel Süd der 3. Liga der Männer findet am 23. Spieltag (23.03.) um 20:00 Uhr das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten HSG Konstanz und dem Zweiten HC Oppenweiler/Backnang statt.

In der Staffel Süd-West kommt es zum NRW-Duell im Abstiegskampf. Der Tabellen-15 TV Aldekerk 07 trifft auf den 13. Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen.

Frauen

1. Bundesliga

Den 19. Spieltag wird am 23.03. um 16:00 Uhr mit dem Duell zwischen dem Buxtehuder SV und Pokalsieger TuS Metzingen eröffnet. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt.

Weiter geht es um 18:00 Uhr mit einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf. Der BSV Sachsen-Zwickau, aktuell Tabellenzwölfter, empfängt Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm.

Um 19:00 Uhr werden gleich drei Spiele angepfiffen. Der VfL Oldenburg empfängt den HSV Solingen-Gräfrath 76. Der TSV Bayer 04 Leverkusen tritt im NRW-Derby bei Borussia Dortmund an und die HSG Bad Wildungen Vipers spielt gegen die HSG Blomberg-Lippe.

Beendet wird der 19. Spieltag am 27.03. um 19:00 Uhr mit zwei Mittwochspielen. Im Spitzenspiel empfängt Tabellenführer SG BBM Bietigheim Verfolger HSG Bensheim/Auerbach. Außerdem gastiert der Thüringer HC beim SV Union Halle-Neustadt.

2. Bundesliga

Eröffnet wird der 22. Spieltag der zweiten Bundesliga der Frauen um 18.00 Uhr mit dem Spiel zwischen dem VfL Waiblingen und dem TSV Nord Harrislee. Für den TSV geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Vfl Waiblingen möchte den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.

Um 18.30 Uhr trifft der HC Rödertal auf die Kurpfalz Bären. Während der HC den zweiten Tabellenplatz und den damit verbundenen Aufstieg weiter festigen möchte, wollen sich die Kurpfalz Bären Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Parallel kommt es zum Duell Siebter gegen Achter zwischen den punktgleichen Teams ESV 1927 Regensburg und 1. FSV Mainz 05.

Um 19 Uhr empfängt der Tabellenführer Frisch Auf Göppingen den Tabellensechsten Füchse Berlin. Außerdem kommt es zu zwei Spielen im Abstiegskampf. HL Buchholz 08-Rosengarten gastiert bei der HSG Freiburg und die SG 09 Kirchhof empfängt Schlusslicht HCD Gröbenzell.

Das letzte Spiel wird am Samstagabend um 19.30 Uhr zwischen der TG Nürtingen und dem SV Werder Bremen angepfiffen. Im einzigen Sonntagsspiel trifft der HC Leipzig am 24.03. um 16:00 Uhr auf die TuS Lintfort.

3. Liga

In der 3. Liga der Frauen steht in den vier Staffeln jeweils ein kompletter Spieltag an. Sowohl in der Staffel Nord-Ost (SG Todesfelde/Leezen gegen SV Fortuna '50 Neubrandenburg e.V., 16.30 Uhr) als auch in der Staffel Süd (SG Mintraching/Neutrabling gegen TV Nellingen, 17.30 Uhr) kommt es am 23.03. zum Duell zwischen den beiden Tabellenschlusslichtern. In der Staffel Nord-West ist allerdings Spitzenspielzeit. Der Dritte PSV Recklinghausen trifft am um 16.30 Uhr auf Tabellenführer TV Aldekerk 07.

