Die wichtigsten Fragen kurz vor Ende der NHL-Hauptrunde

Die Hauptrunde der NHL geht in ihre letzte Woche, die Play-offs werfen ihre Schatten voraus. Einige wichtige tabellarischen Entscheidungen sind bereits gefallen, andere stehen noch aus. Ein Überblick ...

Wer ist bereits für die Play-offs qualifiziert?

13 von 16 Tickets für die Endrunde sind bereits vergeben. In der Eastern Conference sind die Boston Bruins, Toronto Maple Leafs und Tampa Bay Lighting aus der Atlantic Division sowie die Carolina Hurricanes, New Jersey Devils und New York Rangers aus der Metropolitan Division bereits sicher für die Play-offs qualifiziert.

In der Western Conference sind sogar schon sieben von acht Plätzen vergeben: In der Pacific Division an die Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers und Los Angeles Kings, in der Central Division an Titelverteidiger Colorado Avalanche, die Dallas Stars sowie die Minnesota Wild. Auch der Seattle Kraken, der im Moment auf einem Wildcard-Platz steht, hat die erste Play-off-Teilnahme der Franchise-Geschichte bereits sicher.

Wer hat noch Chancen auf die Play-offs?

Im Osten dürfen sich wohl nur noch drei Teams realistische Chancen für die verbleibenden zwei Plätze ausrechnen. Die Florida Panthers und New York Islanders belegen gegenwärtig mit je 89 Zählern die beiden Wildcard-Plätze, dicht gefolgt von den Pittsburgh Penguins auf Rang neun (88). Alle drei Teams haben bereits 79 von 82 Hauptrundenspielen absolviert. Theoretisch könnten auch die Buffalo Sabres (erst 77 Spiele) noch ins Geschehen eingreifen. Aufgrund von nur 83 bislang erzielten Punkten müssten diese die restlichen fünf Partien aber wohl alle gewinnen.

Im Westen ist nur noch ein Platz offen, um den sich drei Teams streiten. Die beste Ausgangsposition haben die Winnipeg Jets auf Rang acht (89 Punkte bei 78 absolvierten Spielen), die Calgary Flames sind punktgleich auf Rang neun, haben aber bereits eine Partie mehr absolviert. Auf Rang zehn lauern die Nashville Predators mit 88 Punkten, aber auch erst 78 gespielten Partien.

Wer hat die beste Ausgangsposition für die Play-offs?

Die Boston Bruins spielen eine historische NHL-Saison und haben die Presidents' Trophy als bestes Team der Hauptrunde längst sicher. Heimrecht - im Fall der Fälle bis einschließlich im Stanley-Cup-Finale - ist damit sicher. Mit zwei weiteren Siegen könnten die Bruins sogar die meisten Hauptrundensiege eines Teams in der NHL-Geschichte einfahren.

Die Golden Knights stehen derweil im Westen kurz vor dem Gewinn des Conference-Titels. Das ligaweit heißeste Team seit dem Allstar-Break aber sind die Oilers, die zuletzt elf der letzten zwölf Partien gewannen - und auch bei der einzigen Niederlage in dieser Zeit (3:4 gegen Vegas am 26. März) zumindest einen Punkt einfuhren.

Wie steht es um die deutschen NHL-Akteure?

Leon Draisaitl stellt mit seinen Oilers die formstärkste Mannschaft der Liga und hat mehr als nur die Play-offs im Blick. Auch Philipp Grubauer wird mit seinem Kraken sicher Play-offs spielen. J.J. Peterka hat mit den Sabres (s.o.) zumindest noch theoretische Chancen auf eine Play-off-Teilnahme.

Die anderen Deutschen - Moritz Seider mit den Detroit Red Wings, Tim Stützle mit den Ottawa Senators, Nico Sturm mit den San Jose Sharks, Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks sowie Thomas Greiss mit St. Louis Blues - werden die Play-offs dagegen verpassen. Seider, Stützle, Peterka und Reichel könnten somit für Bundestrainer Harold Kreis Thema für eine WM-Nominierung werden.