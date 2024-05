Die wichtigsten Fragen für Handball bei Olympia 2024 in Paris

2024 werden die Olympischen Spiele in Frankreich stattfinden. handball-World klärt im Vorfeld die wichtigsten Fragen, damit die Handballfans bestens informiert sind und sich auf die Spiele vorbereiten und freuen können.

Von wann bis wann finden die Olympischen Spiele 2024 statt?

Die Olympischen Spiele Paris 2024 werden am Freitag, 26. Juli 2024, offiziell eröffnet. Ihren Abschluss finden die Spiele nach 17 Tagen am Sonntag, 11. August 2024.

Die ersten Wettkämpfe gibt es aber bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung zu sehen. Fußball und Rugby starten ab dem 24. Juli in ihre Wettbewerbe, Handball und Bogenschießen folgen am 25. Juli.

Wie komme ich an Tickets?

Eintrittskarten für die Olympischen Spiele Paris 2024 werden ausschließlich über die Ticket-Plattform der offizielle Website des Veranstalters angeboten. Die Preisspanne der insgesamt rund 10 Millionen Eintrittskarten für die Wettkämpfe in Paris liegt zwischen 24 und 980 Euro.

Nach den ersten beiden Verkaufsphasen (März und Mai 2023) werden seit dem 5. Juli neue Tickets für die Olympischen Spiele 2024 verkauft. In dieser dritten Phase gibt es keine Verlosung mehr, sondern der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt in Echtzeit und ist für alle zugänglich. In dieser Phase werden regionale Wettbewerbe wie Fußball (Bordeaux, Nantes, Nizza, Marseille, Lyon und Saint-Etienne), Handball (Lille), Basketball (Lille) und Segeln (Marseille) angeboten.

Da unter Berücksichtigung der bisherigen Verkaufsphasen sowie des Verkaufs an die verschiedenen Stakeholder und der Hospitality-Angebote bereits rund sieben Millionen und damit rund 70 Prozent der Eintrittskarten verkauft wurden, werden nicht mehr alle Sportarten angeboten. Aktuell sind auf der offiziellen Ticket-Plattform neue Kontingente für die Sportarten Leichtathletik, Beachvolleyball, Boxen, Rudern, Kanuslalom, Golf, 7er Rugby und Wasserball - aber auch die Eröffnungs- und Schlussfeier - in den Verkauf gegangen.

Wo kann ich die Olympischen Spiele 2024 und das Team D am besten verfolgen?

Die Olympischen Spiele sind für Fans aus Deutschland live im Free-TV bei Eurosport sowie im Livestream bei discovery+ zu sehen. Außerdem übertragen wie gewohnt auch ARD und ZDF die Wettkämpfe.

Welche Athlet:innen können sich Olympischen Spiele Paris 2024 qualifizieren?

Ein Jahr vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024 hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) offiziell die Nationalen Olympischen Komitees (NOKs) und ihre besten Athlet:innen zur Teilnahme an den Spielen der XXXIII. Olympiade eingeladen. Keine Einladung für die Olympischen Spielen, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 stattfinden werden, erhielten die Nationalverbände aus Russland und Belarus sowie das derzeit ebenfalls suspendierte Guatemala. Alle drei Nationen werden nicht am Handball-Turnier teilnehmen.

Wie können sich Athlet:innen für die Olympischen Spiele Paris 2024 qualifizieren?

Die Paris 2024 Qualifier - die offiziellen Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele - sind bereits in vollem Gange. Die Möglichkeiten unterscheiden sich hier von Sportart zu Sportart.

Wie sah der Qualifikationsweg des Handballs für Paris 2024 aus?

Gastgeber Frankreich hat Anspruch auf jeweils einen Quotenplatz für die Turniere der Damen und Herren. Außerdem sichern sich die Weltmeister einen festen Startplatz für das Turnier. Bei den kontinentalen Qualifikationswettbewerben qualifizieren sich vier Mannschaften pro Geschlecht (eine pro Region). Die Sieger der Turniere in Asien, Afrika und Europa qualifizieren sich direkt. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden die Panamerikanischen spiele als Turnier gewählt.

Die 12 verbleibenden Quotenplätze - jeweils sechs für Damen und Herren - wurden durch die Olympia-Qualifikationsturniere ermittelt, die aus je drei Turnieren für Damen und Herren bestehen. Die Qualifikation der Männer war auf den Zeitraum 14.-17.03.2024 und für die Frauen auf den Zeitraum 11.-14. April 2024 angesetzt.

Weitere Informationen:

Diese Teams nehmen am Handball-Turnier bei Olympia 2024 teil

Spielplan für die Vorrunde des Handball-Turniers der Frauen

Spielplan für die Vorrunde des Handball-Turniers der Männer

Wie bereiten sich die deutschen Nationalmannschaften auf die Olympischen Spiele von Paris vor?

Deutschlands Männernationalmannschaft hat am 12. Mai schon ein erstes Testspiel gegen Schweden absolviert und deutlich mit 28:34 (11:19) verloren. Den Rest der Vorbereitung wollen Männer und Frauen im Doppelpack absolvieren. Am 13. Juli treffen in der Dortmunder Westfalenhalle zunächst Deutschlands Frauen auf Brasiien (15 Uhr), im Anschluss messen sich die DHB-Herren dann mit Europameister Frankreich (17.30 Uhr).

Ein sogenanntes "Doppel-Drei-Länderturnier" will man vom 19.-21. Juli dann in der Porsche-Arena Stuttgart absolvieren. Ab 19. Juli spielen die deutschen Teams jeweils gegen Ungarn, hier machen die Männer um 17.15 Uhr den Auftakt und im Anschluss spielen ab 19.45 Uhr die Frauen. Einen Tag später kommt es ab 15 Uhr zu einem Vergleich zwischen Ungarn und Japan. Am 21. Juli werden die DHB-Frauen um 15 Uhr noch ein zweites Mal gegen Brasilien antreten. Die DHB-Männer bekommen es dann mit Japan ab 17.30 Uhr zu tun.

Wie viele Mannschaften werden in Paris 2024 im Handball antreten?

Die Turniere der Damen und Herren werden jeweils 12 Mannschaften umfassen, so dass pro Geschlecht 168 Athleten antreten werden (14 pro Mannschaft). Die Nationalteams können noch einen weiteren Aktiven bei sich haben - dieser muss dann allerdings mit der sogenannten P-Akkreditierung auf der Tribüne Platz nehmen.

Acht Nationen - Dänemark, Deutschland, Frankreich, Norwegen, Schweden, Slowenien, Spanien und Ungarn - nehmen sowohl am Turnier der Männer wie auch bei den Frauen teil. Bei den Männern schafften auch Kroatien, Ägypten, Argentinien und Japan den Sprung ins Teilnehmerfeld, bei den Frauen sind dies die Niederlande, Brasilien, Angola und Südkorea.

Welches Format haben die Handball-Wettbewerbe von Paris 2024?

In der Vorrunde spielen in den beiden Gruppen jeweils sechs Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden. Die besten vier Mannschaften einer Vorrundengruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale, wo in Überkreuzspielen ein Erster gegen einen Vierten und ein Zweiter gegen einen Dritten spielt. Nach dem Halbfinale folgen dann noch die Medaillenpartien.

Wie ist der Zeitplan der Handball-Wettbewerbe von Paris 2024?

Obwohl die Spiele offiziell mit der Eröffnungsfeier am 26. Juli beginnen, werden die Handballspiele bereits einen Tag früher ausgetragen. Das Turnier der Frauen hat am 25. Juli den ersten Vorrundenspieltag, das der Männer beginnt am 27. Juli. Die Vorrunde der Frauen endet am 03. August, die der Männer einen Tag später. Damit nimmt das Handballturnier auch Abschied aus Paris.

Für die Teams folgt dann der Umzug nach Lille sowie ein weiterer Ruhetag. Somit startet ab dem 6. August wieder die K.o.-Runde mit dem Viertelfinale der Frauen. Die Männer starten erneut mit einem Tag Verzögerung, dementsprechend werden die Medaillen bei den Frauen am 10.08. und bei den Männern am 11.08. - dem Tag der Abschlussfeier - vergeben.

Was kosten die Handballtickets für die Handball-Wettbewerbe von Paris 2024?

Handballtickets gibt es in mehreren Preiskategorien. In der Vorrunde sind die sechs Partien pro Tag in drei Sessions unterteilt. Die Tickets am Vormittag (09.00-12.30 Uhr) und in der Mittagsession (14.00-17.30 Uhr) kosten zwischen 24 und 140 Euro. In der Abendsession (19.00-22.30 Uhr) sind 50-190 Euro pro Ticket fällig.

Mit dem Wechsel nach Lille entfallen die Sessions mit mehreren Partien. Die Tickets werden für jede Partie einzeln verkauft. Im Viertelfinale werden für die ersten beiden Partien des Tages (9.30-11.30 Uhr, 13.30-15.30 Uhr) zwischen 45 und 190 Euro, für die späteren Partien (17.30-19.30 Uhr, 21.30-23.30 Uhr) zwischen 50 und 200 Euro fällig. In den Halbfinalpartien (16.30-18.30 Uhr, 21.30-23.30 Uhr) sowie beim Spiel um Bronze liegt die Spanne von 70-280 Euro. Tickets für die jeweiligen Finalpartien kosten zwischen 90 und 320 Euro.

Wo werden die Wettkämpfe ausgetragen?

Für die Olympischen Spiele in Paris wird es insgesamt 35 Sportstätten geben. Der Kern der Spiele findet zentral gelegen in der französischen Hauptstadt statt. Die Vorrunde wird in der Hall6 der Paris Expo im Süden der Hauptstadt ausgetragen. Für die Finalrunde wechselt man dann ins Stade Pierre Mauroy, die Multisport-Arena wurde 2012 gebaut und ist Heimspielstätte des Fußballklubs OSC Lille. Auch Handballspiele fanden dort bereits im Rahmen der Handball-WM der Frauen 2017 statt.

Gibt es in Paris ein Deutsches Haus?

Ja, das Deutsche Haus feiert in Paris sein Comeback! Dazu ist bereits eine Location ausgewählt, und zwar das Rugbystadion Stade Jean-Bouin im Herzen von Paris. Für Fans des Team D wird das Deutsche Haus die zentrale Anlaufstelle während der Spiele sein - hier gibt es die Stars der deutschen Mannschaft hautnah zu erleben, es wird zusammen mitgefiebert und gefeiert.

Dazu wird auf dem Spielfeld im Stadion eine "Fan Zone" eingerichtet, die währenden der Olympischen Spiele eine Anlaufstelle für nationale und internationale Fans sein wird. Hier können Gäste olympisches Flair erleben, Sportarten an Aktivstationen ausprobieren und die Wettkämpfe auf Leinwänden verfolgen.

Neben Autogrammstunden ist auch ein Bühnenprogramm vorgesehen - mit musikalischer Unterhaltung und ausgewählten Medaillenfeiern. Für das leibliche Wohl der Besucher:innen wird dank der Einrichtung eines traditionellen deutschen Biergartens ebenso gesorgt sein.

Tagestickets können über folgende Plattform erworben werden: Teamdeutschland.de Die personalisierten Tickets für den Besuch der Fanzone kosten 20 Euro, ermäßigte Tickets kosten 10 Euro.

Ein Besuch des Deutschen Hauses schlägt hingegen mit 622,44 Euro brutto zu Buche, allerdings auch schon mit Verpflegung. Berechtigte für Ermäßigungen kommen für 369,25 Euro bzw. Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahre für 126,60 Euro ins Deutsche Haus. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben sowohl in der Fanzone wie auch beim Deutschen Haus freien Eintritt.