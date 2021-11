Die wichtigsten Ergebnisse der Bielefelder Jahreshauptversammlung

Eine bescheidene Bilanz, eine hohe Gefolgschaft und mehr Mitsprache - dies sind drei wichtige Neuigkeiten, die die Jahreshauptversammlung des DSC Arminia mit sich brachte.

Erstmals in seiner über 116-jährigen Geschichte verfügt der DSC Arminia Bielefeld über einen Ehrenpräsidenten. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montagabend votierten 98,9 Prozent der Anwesenden dafür, Hans-Jürgen Laufer auf diese Weise zu würdigen. Der 73-Jährige hatte das Amt des Präsidenten von 2013 bis 2021 ausgeübt und es entsprechend der Satzung aus Altersgründen seinem Nachfolger Rainer Schütte (65) überlassen. Dieser konnte am Montag die neue Rekord-Mitgliederzahl von nunmehr 15 009 eingeschriebenen Anhängern vermelden.

17 Millionen Euro Gesamtschaden

145 der 185 bei der Versammlung anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder (somit 81 Prozent) segneten zudem einen wichtigen Antrag zur Satzungsänderung ab. Veränderungen von Geschäftsanteilen in Tochtergesellschaften des e.V., zu denen auch die Fußball GmbH & Co KGaA gehört, können künftig nur mit einer Dreiviertelmehrheit der abstimmenden Mitglieder vollzogen werden. Bisher reichte hierfür eine einfache Mehrheit aus, zuletzt bei der Versammlung im Sommer, als 57 Prozent der Mitglieder einer Kapitalerhöhung der KGaA zustimmten. Wenig später konnte deren Geschäftsführung das SAP-Beratungshaus "NTT DATA Business Solutions" als zwölften Mitgesellschafter im Bündnis Ostwestfalen, dem Zusammenschluss regionaler Wirtschaftsunternehmen als Partner des Klubs, vorstellen.

Der aktuelle Vizepräsident Maurice Eschweiler hatte zuvor für den in Quarantäne befindlichen Finanz-Geschäftsführer Markus Rejek von einem Gesamtschaden von 17 Millionen Euro durch Corona berichten müssen, 14 Millionen davon alleine in der Saison 2020/21. Im Jahr 2021 führte dies zu der bescheidenen Gesamtbilanz von minus 3,8 Millionen Euro für die Spielbetriebsgesellschaft.

Klimaneutralität im nächsten Jahr

Positive Töne konnte Eschweiler unterdessen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit anschlagen: "Wir werden durch das Vermeiden, Reduzieren sowie Kompensieren von CO2-Emissionen im nächsten Jahr klimaneutral sein. Wir wollen auf unseren ökologischen Fußabdruck achten." Ein Beispiel dafür wurde bereits am Abend der Mitgliederversammlung in den Stadionräumlichkeiten gegeben. Mit Hilfe des Bündnispartners DMG Mori konnten die dabei entstandenen Treibhausgasemissionen durch zwei Zertifikate aus dem Projekt "Waldschutz Brasilien" ausgeglichen werden, wodurch die Veranstaltung als "klimaneutral" eingestuft wurde.