Die Wende: Zeefuik vor Verlängerung bei Hertha

Sein Abschied schien beschlossene Sache. Jetzt haben beide Seiten umgedacht: Nach kicker-Informationen soll Deyovaisio Zeefuik bei Hertha BSC zu Wochenbeginn einen neuen Einjahres-Vertrag unterschreiben.

Das Frühjahr bescherte Deyovaisio Zeefuik Dinge, die ihm bis dahin in Berlin nicht vergönnt waren: beständige Einsatzzeiten - und Lob am laufenden Band. Pal Dardai, der zur neuen Saison auf dem Trainerstuhl für Cristian Fiel Platz macht, nannte den Niederländer "unseren besten Ballfänger und Ballfresser und unseren aggressivsten Spieler". Und Sportdirektor Benjamin Weber sagte im Verlauf der Rückrunde: "Deyo ist seit Wochen ein stabiler Faktor, der auf verschiedenen Positionen weitgehend fehlerfrei spielt und uns mit seiner Dynamik und seiner Intensität sehr viel Energie bringt."

Umdenken in Berlin

Dennoch schien der Abschied des früheren niederländischen U-21-Nationalspielers noch im Frühjahr besiegelt. Der Grund: das hohe Gehalt Zeefuiks, den Hertha in der Hochinvest-Phase im August 2020 für vier Millionen Euro Ablöse vom FC Groningen geholt und mit einem stattlich dotierten Vierjahresvertrag ausgestattet hatte. In seinen ersten Jahren in Berlin war der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Rechtsverteidiger ein Unsicherheitsfaktor, zwischenzeitlich war er an die Blackburn Rovers (Januar bis Juni 2022) und Hellas Verona (Januar bis Juni 2023) verliehen.

Nach seiner Rückkehr aus Verona galt Zeefuik im Sommer 2023 als Verkaufskandidat. Er blieb, biss sich durch und wurde in der abgelaufenen Zweitliga-Saison mit seiner Präsenz, Robustheit und Mentalität zu einem Faktor - als Allrounder. Neben seiner angestammten Rechtsverteidiger-Position überzeugte Zeefuik auch im defensiven Mittelfeld und links in der Viererabwehrkette. Auch diese Vielseitigkeit bewog Hertha dazu, dem 26-Jährigen ein neues Vertragsangebot zu machen. Auch der neue Coach Fiel soll sich für Zeefuiks Verbleib stark gemacht haben. Mit der bevorstehenden Vertragsverlängerung wappnet sich Hertha auch für einen weiter im Raum stehenden möglichen Abgang von Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny.

Zeefuik hat bereits mündlich zugesagt

Zeefuik, der zuletzt den Markt sondierte, aber kein Angebot eines anderen Klubs vorliegen hatte, das ihn sportlich und finanziell über die Maßen gereizt hätte, hat seinen Verbleib mündlich bereits zugesagt. Die Unterschrift unter einen neuen Einjahresvertrag (plus Option) zu verringerten Bezügen soll nach kicker-Informationen zu Wochenbeginn erfolgen. Am Montag startet Hertha mit der Leistungsdiagnostik, am Mittwoch bittet Fiel die Profis zur ersten Trainingseinheit auf den Platz. "Allzweckreiniger" Zeefuik wird dann - sollte in letzter Sekunde nichts mehr dazwischen kommen - dabei sein und mit Hertha die Mission Aufstieg 2025 angehen.