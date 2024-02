Die Welthandballer:innen von 1988 bis 2022 auf einen Blick

In diesem Jahr vergibt die IHF nach zwei Jahren Pause erstmals wieder die Auszeichnung "Welthandballer/Welthandballerin des Jahres". Wer ist Rekordsieger? Welcher Verein hatte am häufigsten den aktuellen Titelträger in seinen Reihen? Ein Blick in die Historie der Auszeichnung:

Nikola Karabatic (links) und Mikkel Hansen sind die Rekordsieger. Sascha Klahn