Die Watschn als Erfolgsschlüssel für die SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching hat die Hinrunde der Regionalliga Bayern als Tabellenerster abgeschlossen. Glaubt man den Beteiligten, hat das viel mit einem Reifeprozess zu tun, der manchmal auch wehtat.

"Ich freue mich über die Momentaufnahme. Aber ich weiß, dass es nicht mehr ist", sagt Unterhachings Trainer Sandro Wagner über den Herbstmeistertitel nach dem wichtigen 4:3-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05.

Die Gründe für die Tabellenführung zum Hinrundenabschluss sind wie der siebte Heimsieg hausgemacht. Zum einen haben die Hachinger einen Kader, der ein gutes Dutzend an Spielern mit mindestens Drittliga-Erfahrung beheimatet. Dieser wurde erfolgreich mit den sich gut entwickelnden Talenten aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum angereichert, wie das Beispiel des 17-jährigen Top-Talents Maurice Krattenmacher eindrucksvoll demonstriert. Offensiv verfügen die Hachinger mit Top-Torjäger Patrick Hobsch (12 Tore) über einen Unterschiedsspieler in der Liga. In der Defensive waren oft die Eckpfeiler um die Routiniers Manuel Stiefler, David Pisot, Markus Schwabl und Torwart René Vollath dafür verantwortlich, dass Haching zusammen mit Würzburg (beide 18 Gegentreffer) die beste Abwehr der Liga stellt.

Es macht Spaß, auch mal mehr Verantwortung zu übernehmen. Niclas Anspach, SpVgg Unterhaching

Hinzu kamen starke Rückkehrer wie Niclas Anspach, der just in jenem Moment ein eindrucksvolles Comeback nach einjähriger Leidenszeit feierte, als das Hachinger Lazarett ein knappes Dutzend an Verletzten vorzuweisen hatte. "Es macht Spaß, auch mal mehr Verantwortung zu übernehmen als in der Zeit vor meiner Verletzung, wo ich eher mitgelaufen bin", sagte der bereits zu Drittligazeiten spielende Anspach nach dem Sieg gegen Schweinfurt.

Nicht nur bei Spielern wie Anspach, sondern auch bei den Nachwuchstalenten hat saisonübergreifend in den vergangenen Monaten eine positive Weiterentwicklung stattgefunden. "Die vielen Watschn aus der Hinrunde der letzten Saison waren der Schlüssel zum Erfolg. Da haben wir viel umgestellt", betont Wagner.

Diese Weiterentwicklung fand derweil nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im Umfeld des Vereins statt, der sich eine Rückkehr in die 3. Liga spätestens zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2025 als offizielles Ziel gesteckt hat. Diesen Fortschritt erkennt Wagner als größten Schlüssel zum Erfolg. "Ich habe an Erfahrung gewonnen. Es ist mein zweites Jahr als Trainer. Mich freut es, dass wir aus den Fehlern, die ich als Trainer und die wir als Mannschaft und Verein gemacht haben, schnell gelernt haben. Und es freut mich am meisten, dass man eine Entwicklung sieht", sagt der Cheftrainer.