Viele Fans erlebten beim bis zur letzten Sekunde des Elfmeterschießens hochspannenden Europa-League-Finale nicht nur eine nervliche Tortur, sie litten auch an Wassermangel und dehydrierten teilweise in dem brütend heißen Stadion. Sevilla hat sich als Austragungsort für künftige Sportgroßereignisse disqualifiziert.

Große Hitze, kaum Wasser: Eintracht-Frankfurt-Fans am Mittwoch in Sevilla. IMAGO/Revierfoto

Viele Anhänger verließen das Stadion schweigend und entkräftet, auf der verzweifelten Suche nach Wasser. Was sich allen voran der FC Sevilla und sein Catering beim Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers (5:4 i.E.) am Mittwoch erlaubten, ist ein Skandal.

Viele Fans nahmen ihre Plätze im Stadion frühzeitig ein und saßen wegen der fehlenden Überdachung auf drei Tribünenseiten zunächst noch in der Sonne. Auch später wich die Hitze kaum aus dem Stadion, das einem gewaltigen Schwitzkasten glich. Auf durstige Anhänger hätten die Organisatoren vorbereitet sein müssen. Waren sie trotz aller Vorgespräche aber nicht. Teilweise schlossen die kleinen Kioske schon vor dem Anpfiff. Mehrere Fans schilderten dem kicker ihre Erlebnisse.

"Sie hatten keine Münzen - alles kostete nun 10 oder 20 Euro"

"Die Wassersituation war unter aller Sau", sagt Elias, der sechs Stunden ohne Wasser ausharrte. Einige Verkaufsstellen schlossen bereits eine Stunde vor (!) dem Anpfiff. "Verzweifelte SGE-Anhänger drückten den Rollladen nach oben, sofort kam die spanische Polizei mit Schlagstöcken. Es wurden Wägen mit Wasser durch die Gänge geschoben, aber wenn man fragte, ob man etwas kaufen kann, wurde immer 'nein' gesagt", erzählt Elias.

Matthias war mit seinem zehnjährigen Sohn auf der Gegengerade im Oberrang und sagt selbst, noch "Glück im Unglück" gehabt zu haben. Kurz bevor alle Getränke ausverkauft waren, erstand er noch zwei Flaschen Cola. Der erste von zwei Verkaufsständen war bereits zehn Minuten nach dem Anpfiff geschlossen. Beim anderen funktionierte das elektronische Kassensystem nicht. "Die haben dann wenigstens auf Barzahlung umgestellt, hatten aber keine Münzen als Wechselgeld. Alles kostete nun 10 oder 20 Euro", berichtet Matthias.

Kurz darauf sei auch beim zweiten Stand Schicht im Schacht gewesen: "Hier hat die spanische Polizei aber super reagiert und angefangen, Wasser in die mitgebrachten leeren Becher und Flaschen an den Waschbecken abzufüllen. Das hat die Leute neben uns gerettet, aber Mitte der zweiten Halbzeit war die Quelle dann entweder alle oder abgestellt."

Die Rangers beschweren sich bei der UEFA - die eine Prüfung ankündigt

Wie der kicker aus Vereinskreisen erfuhr, war ein Wasserrohrbruch das Problem. Wer Pech hatte, dehydrierte auf der Tribüne. Die Rangers erlebten die gleiche Problematik, der Klub hat sich bei der UEFA bereits beschwert.

Der Verband teilte als Organisator der Partie am Donnerstag mit, die Probleme gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee, dem Stadionbetreiber, den Lebensmittel- und Getränkekonzessionären sowie der Polizei zu prüfen.

Während des Spiels hatte auch die Eintracht versucht, über alle Kanäle Druck auszuüben, doch die spärlichen Wasserlieferungen waren stets nach wenigen Minuten vergriffen.

Der Klub sieht bei dem Thema nicht so sehr die UEFA, sondern vor allem den FC Sevilla und dessen Catering in der Verantwortung. Auch das marode Stadion sorgte für Probleme. Ein Anhänger berichtete dem kicker am Flughafen, dass einer der Capos (Vorsänger) stürzte und sich verletzte, weil unter ihm etwas zusammenbrach.

Zu allem Übel gab es nach dem Spiel auch außerhalb des Stadions fast nirgends mehr etwas zu kaufen, viele Fans bekamen erst wieder in ihren Hotels etwas zu trinken oder stellten sich unter Rasensprenger. Auch die Taxisituation erwies sich als katastrophal. Alles in allem war Sevilla kein würdiger Austragungsort für das Finale - und die Vergabe der UEFA ein Fehler.