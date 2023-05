Die Wandlung des Andrej Kramaric

Wie in erfolgreichen Zeiten ist Andrej Kramaric nun auch im Abstiegskampf ein Schlüsselspieler der TSG Hoffenheim.

Neulich sagte Pellegrino Matarazzo beinahe beiläufig diesen bemerkenswerten Satz: "Ich habe vor Wochen schon gesagt, Andrej Kramaric hat das Zeug, uns zum Klassenerhalt zu schießen, offensichtlich hat er beschlossen, das auch zu tun." Mit diesem Statement würdigte der Hoffenheimer Cheftrainer einerseits die Leistungen seines wiedererstarkten Stars, der mit vier Treffern erheblich zu den zehn Punkten aus vier Spielen beigetragen hatte. Es implizierte andererseits, dass auch Kramaric zwischenzeitlich mit dem Hoffenheimer Absturz und der Gesamtlage nicht eben leistungsfördernd gehadert hatte.

In der Tat waren auch in der Beziehung Matarazzo-Kramaric anfangs Reibungsverluste zu erkennen. Dabei scheute sich der 45-Jährige nicht, auch diese Vereins-Ikone auf die Bank zu setzen. Nicht eben ein geringes Risiko, angesichts der Bedeutung dieses Spielers gerade in diesen kritischen Zeiten. Schon im zweiten Spiel unter Matarazzos Verantwortung war Kramaric beim 0:1 in Augsburg erst nach einer guten Stunde eingewechselt worden. Keine Stunde verging zwei Spiele später in Mainz (0:1) bis zu seiner frühen Auswechslung, die der Kroate für jedermann erkennbar mit hohem Frustfaktor kommentierte. In der folgenden Partie in Freiburg (1:2) schmorte Kramaric über die volle Distanz auf der Bank.

Und ließ danach besagte vier Spiele mit vier Toren folgen. Mittlerweile schwärmt auch Matarazzo in höchsten Tönen von seinem Führungsspieler. "Er ist extrem wichtig. Ein Spieler, der nicht nur Qualität und Erfahrung hat, sondern er geht auch aktuell in dieser Phase voran", erklärt Matarazzo, "auch in Leipzig hat er Verantwortung übernommen, er war überall, ist fast 13 Kilometer gelaufen. Keinen Blödsinn, sondern intelligent gelaufen, wo gerade Bedarf war. Er hat auf der Sechs Bälle abgeholt, er kam zwar nicht immer in die gefährlichen Räume, um auch Tore zu schießen, aber er hat das Spiel nach vorne getragen, und seine Defensivarbeit erledigt er auch top."

Kramaric: "Druck beflügelt micht"

Ob nun aus eigener Einsicht oder vom Coach gereizt: Kramaric ist wieder ein entscheidender Faktor und ein Hoffnungsträger gerade im nervenaufreibenden Kampf um den Klassenerhalt. "Druck beflügelt mich", versichert Kramaric in der neuen Ausgabe des Vereinsmagazins "Spielfeld". "Auch aufgrund der Erfahrungen hatte ich nie Angst, dass wir absteigen. Die darf man auch nicht haben, denn dann versteckt man sich. Man muss den Druck nutzen, um noch fokussierter zu sein. Es gibt im Abstiegskampf keine Zeit für Trauer und Sorge."

Wie selbstverständlich hatte der 31-Jährige die Verantwortung gegen Herta BSC übernommen und gleich zwei Elfmeter verwandelt, obwohl er zuvor im Saisonverlauf bereits zwei verschossen hatte. "Man muss in so einer schwierigen Situation, sorry, Eier zeigen, und mir war es wichtig, Verantwortung zu übernehmen", erklärt Kramaric, der den Ernst der Lage erkannt, diese schwierige Saison mental angenommen hat, und deshalb appelliert: "Ich möchte generell viele Mitspieler sehen, die selbstbewusst sind und Stärke zeigen."

Darauf und vor allem auf Kramaric wird es auch am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr LIVE! bei kicker) ankommen. "Ich liebe Situationen, in denen du gewinnen musst, in denen es um alles geht", versichert Kramaric, "dann weiß jeder: Du musst alles zeigen, du kannst dich nicht verstecken, wenn du am Ende nicht heulend auf dem Boden liegen möchtest." Jetzt hoffen sie im Kraichgau inständig, dass sich viele Kollegen anstecken lassen von Kramarics Selbstverständnis und Mentalität. Damit es am Ende nicht tatsächlich noch um alles geht am letzten Spieltag in Stuttgart oder in der Relegation.