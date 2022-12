"Die wahre Nummer eins bin ich": WM-Favoriten geben sich vollmundig

Wer gewinnt die am Donnerstag beginnende Darts-WM? Selten war die Frage so schwer zu beantworten, eine Handvoll Spieler gehören zum Favoritenkreis. An Selbstvertrauen mangelt es wie üblich nicht.

Bei der Favoritenfrage sind die Wettquoten stets ein Maßstab. Wer auf Michael van Gerwen als WM-Sieger setzt, der kann am wenigsten Geld verdienen. Danach folgen die aktuelle Nummer eins der Rangliste, Gerwyn Price, Grand-Slam-Sieger Michal Smith - und erst dann der Titelverteidiger, der gleichzeitig auch noch die Nummer zwei der Welt ist.

Peter Wright macht das nichts aus. Der Schotte wird häufig unterschätzt, dennoch hat er die WM in den vergangenen drei Jahren zweimal gewonnen. Im Vorjahr allerdings auch, weil er sich nicht - wie zum Beispiel van Gerwen - mit Corona infiziert hat. "Die wahre Nummer eins bin ich, Gerwyn ist eine andere Nummer eins", frotzelte Wright im Interview mit der dpa. "Ich spiele nicht für diesen Status, sondern um bestmöglich Darts zu spielen. Ich weiß ja, dass ich zum Start des nächsten Jahres die Nummer eins bin, weil ich wieder Weltmeister werde."

Sein härtester Konkurrent? "Das bin ich selbst. Wenn ich mit mir klarkomme, kann ich immer gewinnen."

Ähnliche Töne schlägt auch van Gerwen an. Der 33-Jährige hat die WM schon dreimal gewonnen, doch so manches Mal versagten ihm ausgerechnet im "Ally Pally" die Nerven. "Das ist das größte Ding des Jahres. Ich bin zurück auf meinem Weg und gehe selbstbewusst in das Turnier", sagte van Gerwen, der in diesem Jahr vier große Majors für sich entschied. "Ich hatte ein phänomenales Jahr. Meine Major-Titel sind aber Geschichte, ich will jetzt den nächsten Pokal." Auch Max Hopp, die ehemalige deutsche Nummer eins, glaubt an einen Erfolg von "Mighty Mike". "Er ist in herausragender Form. Alle Statistiken sprechen für ihn."

Van Gerwen, Price, oder Smith - über die Antwort, wer unter den drei jüngsten Weltmeistern der beste sei, muss der Niederländer nicht lange nachdenken. "Ist das eine Frage? Was denkt Ihr denn? Schaut auf die Ergebnisse. Ich spiele aktuell die besten Darts von uns drei."

Van Gerwen hat Smith im Auge - Price zurückhaltend

Doch da ist ja auch noch die Nummer vier der Welt, die mit dem kürzlichen Sieg im Grand Slam endlich seinen Status als ewiger Zweiter abgelegt hat. "Ich denke, dass auch Michael Smith aktuell bessere Darts spielt als die anderen beiden", sagt van Gerwen über den Vize-Weltmeister von 2019 und 2022. Auch Luke Humphries werden nach einem starken Jahr übrigens Chancen eingeräumt.

Erstaunlich gemäßigte Töne schlägt übrigens der Bad Boy der Szene an. Van Gerwen sei "momentan der Favorit und Spitzenreiter", sagte Price im Podcast "Love the Darts". "Er ist der Top-Form-Spieler, aber es gibt auch Michael Smith, der den Grand Slam gewonnen hat. Man sollte niemanden im Turnier unterschätzen, denn sobald man das tut, packst du deine Sachen."