Die Wade zwickt: Für Carvajal ist das Jahr gelaufen

Real Madrid muss die kommenden Wochen ohne seinen Stamm-Rechtsverteidiger auskommen. Daniel Carvajal verletzte sich am Samstag folgenschwer.

Nach einer Hälfte war für Daniel Carvajal am Samstagabend bereits Schluss. Der 31-jährige Routinier wurde für Lucas Vazquez beim Stand von 1:0 gegen den FC Granada (Endstand 2:0) ausgewechselt.

Wie die Blancos am Montag offiziell mitteilten, erlitt Carvajal eine Blessur an der Wadenmuskulutar seines linken Beines. Somit wird er dieses Jahr offenbar nicht mehr zum Zug kommen, die "Marca" spekuliert über rund einen Monat Zwangspause.

Am 12. Dezember wird Stamm-Rechtsverteidiger Carvajal, der diese Saison 13 Ligaspiele (zwei Tore) sowie vier in der Champions League absolvierte, damit erneut nicht gegen Union Berlin spielen können. Bereits das spät gewonnene Hinspiel (1:0) hatte der 42-malige spanische Nationalspieler wegen einer Muskelverletzung verpasst.

Vazquez steht parat

Der in der Saison 2012/13 für Bayer Leverkusen aufgelaufene Carvajal wurde damals von Lucas Vaqzuez ersetzt, was wahrscheinlich auch in den kommenden Partien der Fall sein wird. Als nächstes gastiert der La-Liga-Spitzenreiter, der auch seine Champions-League-Gruppe schon gewonnen hat, in der Liga bei Real Betis (16.15 Uhr).

Carvajal, ein Eigengewächs der Madrilenen, soll laut der "Marca" am 10. Januar im Halbfinale der spanischen Supercopa wieder zur Verfügung stehen. Dann geht es für die Blancos, die keine Angaben über die Dauer des Ausfalls machten, im "derbi madrileno" gegen Atletico.